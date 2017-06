Arada desapareix per falta de relleu i dóna el seu romanent a la Llar

L'Associació Rural d'Atenció a les Demències i l'Alzheimer (Arada) ha plegat. Després de 15 anys «al servei de les persones amb problemes d'Alzheimer i els seus familiars» al Berguedà, l'entitat amb seu a Gironella s'ha vist obligada a tancar i deixar d'oferir el seu servei «perquè no s'ha pogut trobar relleu per renovar la junta de l'associació i els membres actuals han hagut de renunciar al càrrec per diferents motius personals, de manera que l'entitat ha quedat sense junta».

Un cop feta la liquidació de l'entitat, han obtingut un romanent de 6.000 euros, que han decidit donar a l'escola d'educació especial de la Llar Santa Maria de Queralt. Aquests diners es destinaran a posar unes baranes de protecció al sorral del pati del centre i a comprar un llit elàstic. I també, de cara al setembre, es muntarà un tendal al centre d'educació especial del Taller Coloma, segons va explicar aquesta setmana Fina Canal, la gerent de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. La responsable de l'entitat es va reunir amb membres de la darrera junta d'Arada per explicar-los a què es destinaran els diners de la donació, i també per donar-los les gràcies. Va exposar que «no és habitual» que rebin aquestes donacions d'altres entitats.

Per la seva banda, fonts d'Arada han lamentat haver de plegar i han agraït a tothom que els hagi ajudat aquests anys.