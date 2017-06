Controvèrsia pel model d'escola a Berga

El projecte de dotar d'alces reposapeus els centres de primària del Berguedà el proper curs escolar està generant controvèrsia a Berga. L'executiu cupaire aposta perquè d'aquest programa (i d'altres) se'n beneficiïn exclusivament els centres públics, fet que no ha agradat als privats concertats, que també hi volen accedir i consideren que se'ls discrimina.

L'Ampa de l'escola privada concertada Vedruna de Berga (coneguda popularment com les Carmelites) s'ha queixat que el govern de la CUP discrimina els seus fills. «Existeixen dos projectes, entre diverses situacions viscudes, on pel fet de no ser escola pública, des del govern de Berga, se'ns tracta d'una manera diferent sense tenir l'oportunitat que tenen la resta de nens i nenes de la ciutat». En concret en el projecte d'alces per a la millora postural «els nostres fills/es no rebran ni un euro de l'Ajuntament de Berga i no pas per motius econòmics, sinó per una decisió política».

En una carta enviada a les famílies d'alumnes del centre, l'Ampa assegura que «podem afirmar que l'Ajuntament de Berga es dedica a fer política discriminant nens i nenes».

En la nota esmentada a la qual ha tingut accés aquest diari, l'Ampa també es queixa que els seus fills no poden participar al projecte de Superfilharmònics que du a terme l'Escola Municipal de Música de Berga per democratitzar la música i que està adreçat a les escoles públiques de la ciutat. En la carta esmentada l'Ampa es pregunta si tots els nens i nenes «no tenen els mateixos drets? Segons la Diputació i el Consell Comarcal sí, segons l'Ajuntament de Berga no. Que no paguem tots els mateixos impostos?». I adverteixen que «no restarem quiets davant d'aquesta discriminació i efectuarem totes les accions necessàries per tal que els nostres fills/es siguin tractats amb igualtat de drets».

Per la seva banda, el regidor d'Educació, Eloi Escútia -que dimecres es va reunir amb els pares de l'Ampa esmentada i hi tornarà la setmana entrant per parlar d'aquestes qüestions-, ha dit que el govern aposta perquè els recursos d'aquest programa d'alces siguin exclusivament per a l'escola pública. «La nostra decisió és política. Ja ho hem dit. Tenim concepcions sobre el tipus d'escola i ideològiques diferents». En aquest sentit ha reiterat que el model que defensen és el d'una escola pública i laica. Escútia ha exposat que consideren que es tracta de compra de mobiliari i que els diners que s'inverteixin seran per als col.legis públics.

La controvèrsia també s'ha viscut a les xarxes, on el president del Consell del Berguedà, David Font, va expressar ahir aquest desig: «a veure si al final cap centre de Berga en queda fora per manca de suport municipal.»

D'altra banda, fonts de la Diputació de Barcelona han detallat que enguany són els ajuntaments els que decideixen qui es beneficia d'aquestes ajudes als seus respectius municipis. Aquestes subvencions no estan incloses dins el catàleg de serveis de l'ens. Es preveu que hi siguin el 2018 en els programes que els ajuntaments poden sol·licitar.