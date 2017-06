L'aigua i l'energia centren el tercer Fòrum de Joves Talents

La tercera edició del Fòrum de Joves Talents de l'Exploratori de Recursos de la Natura del Berguedà de la UPC té com a tema central el nexe entre l'aigua i l'energia. Inclou presentacions i ponències a càrrec de científics rellevants experts en la matèria, com per exemple, Rafael Mujeriego, president de l'Associació Espanyola de Reutilització Sostenible de l'Aigua i Catedràtic d'Enginyeria Ambiental (jubilat) de la Universitat Politècnica de Catalunya; Laia Sarquella, Tècnica de la Divisió de Gestió Energètica de l'Institut Català d'Energia, i Gabriel Borràs, responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. La conferència inaugural d'ahir va anar a cura de Damià Barceló, director de l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua.

El Fòrum de Joves Talents aplega a Berga una quarantena d'estudiants de 4t d'ESO i 1r de batxillerat amb els millors expedients de tot Catalunya. Els estudiants seleccionats pel departament d'Ensenyament també tindran l'oportunitat de fer visites a diferents equipaments berguedans com el Museu de les Mines de Cercs, l'embassament de la Baells, l'estació depuradora d'aigües residuals de Berga i el Museu de la Colònia Vidal. Aquesta certamen té per objectiu incentivar l'interès per la ciència i la tecnologia entre els joves.