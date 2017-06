La Llar reclama al Govern que li pagui el mig milió d'euros en serveis que li deu

L'Associació Pro Dsiminuïts Psíquics del Berguedà reclama al Govern de la Generalitat que li pagui el mig milió d'euros que li deu de les aportacions ordinàries que li ha de fer l'administració per mantenir-se. L'entitat berguedana fundada el 1972 i que dóna servei a 300 persones (centre especial de treball, escola d'educació especial, residència o pisos tutelats) ha de pagar cada mes 130 nòmines i ho hauria de fer amb els diners que rep de l'executiu català per diferents conceptes. A hores d'ara, el deute és de mig milió d'euros, una quantitat que fa patir els responsables d'aquesta veterana entitat, que han hagut de demanar una nova pòlissa de crèdit de 100.000 euros (ja en tenen una de disposada de 120.000 euros) per afrontar els seus compromisos. Aquesta situació es va posar damunt la taula en la junta de l'associació celebrada anit.

En declaracions a Regió7, Fina Canal, gerent de l'Associació, va explicar que «només el departament de Treball i Família ens deu 405.000 euros». Corresponen a la meitat de les nòmines que el Govern assumeix per la feina que duen a terme 63 treballadors del centre especial de treball del Taller Coloma. L'altra meitat l'ha de posar l'entitat, però també amb els recursos que hauria de rebre de la Generalitat. Fina Canal va explicar que, per la seva banda, el departament d'Ensenyament els deu 35.000 euros, i que el departament de Medi Ambient els ha d'abonar 16.000 euros més per les diferents feines que fan treballadors del Taller Coloma al parc natural del Cadí Moixeró. En total, els impagaments s'enfilen fins a 500.000 euros, quantitat notable per a una entitat declarada d'utilitat pública que té en les aportacions del Govern la principal font d'ingressos per a un pressupost anual de 3 milions d'euros. Tot i que té més de 300 socis, aquesta xifra suposa només 12.000 euros d'ingressos anuals. També disposa de les aportacions, pràcticament, dels 31 municipis de la comarca, que els donen mig cèntim d'euro per habitant.