Pla pilot per a la millora postural de la quitxalla

El Consell Comarcal del Berguedà impulsa per al proper curs escolar un projecte per dotar d'alces reposapeus les cadires dels alumnes a qui calgui dels centres d'educació primària i especial de la comarca, dins d'un pla pilot per millorar la higiene postural de la quitxalla que no toca de peus a terra. Un fet que pot derivar, si no es corregeix , en problemes de salut de l'esquena, per exemple.

Es tracta d'una iniciativa sorgida del Taller Coloma de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà i de l'Associació Sala Puigverd que aposta per «millorar la salut dels alumnes dels centres, a partir de l'educació per la cura d'un mateix». El programa al Berguedà té un pressupost de 23.500 euros i es calcula que arribi a un total de 2.400 alumnes dels 31 municipis, segons el conseller d'Atenció a les Persones del Consell Comarcal, Josep Lara, que ha defensat que aquesta aposta està pensada per a tots els infants de la comarca. El pla detectarà a quins infants fa falta el servei.

Fonts del Consell del Berguedà han explicat que s'estima que «un alumne està entre 400 i 800 hores de classe assegut durant el curs escolar i que gairebé el 15% dels alumnes no toquen mai de peus a terra, ja que taules i cadires tenen un format estàndard i cada alumne és diferent». L'objectiu d'aquest pla «és que l'alumne mateix descobreixi i modifiqui la seva postura gràcies a les alces reposapeus sit up, que són regulables en amplada i alçada. Són uns elements plegables i autodidactes per als alumnes».

El conseller Josep Lara ha explicat que es calcula que en una classe de 20 escolars s'estima que necessitaran alces 3 alumnes. A partir del setembre, fisioterapeutes de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà visitaran els diferents centres i veuran quins són els alumnes a qui calen les alces. I «de manera discreta i sense estigmatitzar» els explicaran a l'aula la manera de seure bé i tenir una higiene postural adequada per evitar patologies derivades de seure, posar els peus malament o les cames encreuades, com són els molestos mals d'esquena, ha indicat Josep Lara.

Fonts de l'ens comarcal berguedà han exposat que la segona part del projecte «és la implicació de persones amb diversitat funcional vinculades a un taller ocupacional, que en treuen un benefici també. Per tancar el cercle, s'explica a tots els alumnes que gràcies a la seva col·laboració amb el projecte es destinen part dels diners perquè a un nen o nena amb lesió neurològica se li paguin unitats de tractament per aprendre a caminar».

El projecte s'ha obert a totes les escoles de primària i d'educació especial del Berguedà. És previst que tingui el suport econòmic de la Diputació de Barcelona (50% del cost) , el Consell Comarcal del Berguedà (25% del cost) i, alhora, dels ajuntaments de la comarca, que n'assumiran el 25% restant. Es calcula que cada alça costarà 3 euros a l'Ajuntament, que pagarà pel seu nombre d'alumnes beneficiats.