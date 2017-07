Torner insta els joves talents a ser ambiciosos en els seus objectius

Joves i talent són dues paraules que poden tenir relació. Aquesta, precisament, és la que es busca des de fa tres anys l'Exploratori dels recursos de la Natura, conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Ajuntament de Berga i la col·laboració de tots els patrocinadors. Enguany, 40 alumnes que cursen quart d'ESO o primer de Batxillerat de tot Catalunya han estat els privilegiats de participar en la tercera edició del fòrum. Un fòrum en el qual durant quatre dies han debatut sobre la relació entre l'aigua i l'energia.

Energia per aigua potable, energia per aigua residual, aigua per energia hidroelèctrica, aigua per energia dels biocombustibles i aigua per energia termoelèctrica han estat els cinc temes que han treballat a fons cada un dels cinc grups de vuit alumnes. Seleccionats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d'entre el millors expedients preuniversitaris. Representant tots els centres adherits al pla educatiu de Catalunya, els alumnes han realitzat les seves ponències sobre les temàtiques treballades en un acte de cloenda en la qual hi ha la ponència de Lluís Torner, Premi Nacional de Recerca 2016.

L'acte ha estat la fi a quatre dies d'aventura; quatre dies on els 40 joves han après noves coses sobre la tecnologia i la ciència però on també han conviscut amb molts altres adolescents amb els quals comparteixen inquietuds. Tots ells, amb l'ajuda de tots els becaris que han guiat els grups i han posat el seu gra de sorra perquè la tercera edició hagi estat un èxit, han presentat davant dels familiars una infografia en forma de resum on han explicat el fenomen estudiat i les conclusions que n'han extret.

L'acte, conduit per la meteoròloga de TV3 Gemma Puig, va tenir la presència d'unes 150 persones. Els cinc grups de joves van fer èmfasi en el fet que moltes de les energies que actualment es consideren verdes i renovables no ho són i així ho han demostrat amb els seus estudis. Així, la gran majoria, es van arribar a preguntar fins a quin punt els humans s'han de comprometre amb la natura, tot aportant-ne les seves propostes futures de millora.

Dins del propi acte de cloenda, el que va tenir paraules d'agraïment i va servir consells a tots els joves va ser Josep Font, director de l'Exploratori de recursos de la Natura. Font va convidar els joves a que sempre treballin en equip. De fet, aquesta ha estat una de les idees més repetides al llarg de tot l'acte. Per acabar la seva ponència, el propi Font ha convidat els 40 participants en el fòrum i a les seves famílies a gaudir de la vida: «La vida és limitada; aprofiteu-la en tot moment».

Torner, en la mateixa línia

Precisament, el berguedà Lluís Torner, director del Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i el ponent que va cloure l'acte, va fer referència a les mateixes qüestions. Va comentar que els humans seguirem avançant en una mateixa direcció de descobriment però que, per anar bé, han de seguir creixent sense destruir el planeta. El mateix Torner també es va referir al fet que sempre s'ha d'avançar en equip i va gairebé obligar tots els joves de l'auditori a ser ambiciosos.

Una ambició que ells mateixos van tenir per crear l'exploratori a través de l'embrió que va ser la Universitat Catalana d'Estiu a la Natura. Ara ja es realitzen actes durant tot l'any a Berga i des de l'organització s'espera que l'èxit que s'ha aconseguit enguany no pari de créixer.