La mostra vinícola BdeGust arriba als 10 anys en plena creixença

Deu anys d'història no se celebren cada dia. Precisament per aquest motiu, l'edició d'enguany del BdeGust, impulsat per l'Associació Cultural de la Font del Balç, ha estat tot un èxit. Si en l'anterior edició s'havia acostat al miler de visitants, en aquesta ocasió s'ha aconseguit superar la xifra. Ahir a la Font del Balç es va tancar una setmana d'actes gastronòmics i culturals que han superat les expectatives i que han situat la comarca del Berguedà com una de les capdavanteres en aquest àmbit.

La 10a edició del BdeGust va començar amb un canvi de format. A diferència de les anteriors edicions, en què la festa gastronòmica i vitivinícola només durava un dia, en aquesta ocasió ha durat tota una setmana. Del 26 de juny al 2 de juliol, Gironella s'ha convertit en una vila completament gastronòmica. La primera novetat aportada per l'organització va ser la incorporació del restaurant vinateria Victòria, on al llarg de la setmana s'han celebrat diversos actes i maridatges.

Tot plegat va culminar amb dos dies molt complets a la Font del Balç. Dissabte, també com a novetat, els visitants van poder gaudir d'un sopar-degustació amb maridatge de vins en el qual van participar tots els restaurants que han estat presents a la mostra en aquest temps i també els elaboradors dels productes de proximitat. Aquest va estar acompanyat d'un taller-sopar per als més menuts a càrrec de La Carmanyola amb Jordi Sebastian. La jornada de dissabte, que ja va aplegar moltíssima gent, va estar amenitzada durant tota la nit pel DJ Zero i va concloure amb un concert especial per celebrar els 10 anys a càrrec de The Lucky Dices.

Però tot plegat només era el pròleg del dia gran del BdeGust. En marxa des de dos quarts de 12 del matí, tots els assistents a la Font del Balç van poder gaudir de moltes activitats, algunes d'habituals i algunes de commemoratives per celebrar la 10a edició. «Tot plegat no hauria estat possible si el temps no ens hagués acompanyat», afirma Anna Ballús, una de les 15 organitzadores.

Com en anteriors edicions, l'espai per als més menuts no hi va faltar. Ahir, tots ells van poder realitzar els seus dibuixos i van gaudir d'una varietat de tallers. Al llarg del matí també hi va haver la 7a trobada d'intercanvi de plaques de cava, un vermut musical amb Zel i maridatge de formatge i vi amb Pep Anglès i Marc Martin.



Concurs de dibuix infantil

Ahir es va dur a terme el concurs de dibuix infantil. Els més menuts van poder realitzar els seus dibuixos durant tot el dia i al final del dia es van anunciar els guanyadors. També es va celebrar una nova edició del concurs de fotografia d'Instagram. Sota l'etiqueta #bdegust17, tothom qui ho desitgés podia penjar la seva fotografia a la xarxa i optar a guanyar el concurs, que ahir ja va arribar a la setena edició.

La gran aglomeració de gent va descendir una mica a l'hora de dinar, però a mesura que avançava la tarda les cues de gent i les aglomeracions van tornar a ser una constant. Com a actes innovadors, es va fer un tast de vi a cegues i a mitja tarda hi va haver la tradicional entrega de premis i un sorteig especial per commemorar els 10 anys, organitzat per BdeGust i els comerciants de Gironella.

La cita anual que reuneix cellers de les diverses denominacions d'origen del territori, enguany un total d'onze, va concloure amb una sessió electrònica a càrrec del DJ MR Fantasmitü. Cansades però amb la sensació d'haver fet molt bé la feina, les organitzadores van valorar com un èxit rotund la desena edició del BdeGust. A diferència d'altres anys, es van vendre tiquests conjunts per degustar i beure.