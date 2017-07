Sant Jordi de Cercs celebra quaranta anys amb una població envellida

Sofia Jounou té 85 anys i viu a Sant Jordi des que l'aigua va cobrir fa 40 anys el poble on vivia, Sant Salvador de la Vedella. Molts matins va a comprar el pa, a l'únic forn del poble, i el menjar, en l'únic establiment de queviures que hi ha. Saluda totes les persones que troba pel carrer, moltes de la seva edat. Dissabte a la nit va anar juntament amb el seu marit, Lluís Vicente, al sopar popular per commemorar els 40 anys del naixement de Sant Jordi al pavelló poliesportiu. Hi havia persones de totes les edats, però la majoria eren persones grans que van viure l'èxode cap al nou poble perquè la construcció de l'embassament de la Baells va submergir Sant Salvador sota les aigües.



Ha estat un cap de setmana de celebració, però el dia a dia denota que Sant Jordi té una població cada cop més envellida i el futur immediat es presenta sense gaires expectatives de creixement. «Al poble hi ha una botiga, una carnisseria, un forn, un bar, dues sucursals bancàries i el peixater que ve dos cops a la setmana. Els dimarts hi ha un mercat petit a la plaça on es pot trobar roba, però l'activitat en els darrers anys ha afluixat», afegeix Jounou. A final dels 70, Sant Jordi encara era un poble en què hi havia mancances de serveis per a la població, però va experimentar un creixement important. També hi van anar a viure persones que no provenien de Sant Salvador i va anar creixent el nombre d'establiments comercials, tot i que en la darrera dècada han anat tancant.



La realitat demogràfica i econòmica de Sant Jordi, de fet, és molt similar a la de la resta de pobles de l'alt Berguedà, que d'ençà la crisi de la mineria i el tèxtil han anat perdent pes per la disminució de població i l'envelliment dels seus habitants. El tancament de la central tèrmica el 2011 va ser un altre cop dur que va haver de digerir el poble, que és dins el terme municipal de Cercs. Actualment Sant Jordi té uns 650 habitants, uns 70 menys que fa una dècada. «La pèrdua poblacional es deu al fet que hi hagut més defuncions que naixements, dada que denota que estem davant una població eminentment gran», explica Xavier Serra, que ha participat activament en l'organització dels actes commemoratius i és regidor d'Obres i Serveis, Ensenyament i Cultura al consistori de Cercs. «En els últims tres anys, el nombre d'habitants no ha baixat. Ens hem anat mantenint. La pèrdua de massa demogràfica es deu al creixement vegetatiu, ja que no ha marxat gent del poble. Encara hi ha gent jove i adulta que potser treballen aquí o en altres municipis del Berguedà o al Bages, però les millores en les carreteres fan que puguin anar i venir del lloc de feina sense perdre-hi gaire temps», afirma. Serra es mostra confiat que a Sant Jordi arribin projectes que incentivin la feina, i les xifres de població es mantinguin o siguin millors que les actuals.

Orgull de poble



La idiosincràsia de Sant Jordi és que no té un nucli històric en què el pas del temps hagi donat lloc a llegendes locals, i tot el poble té un color vermellós perquè es va construir totxana a totxana. «N'hi ha que diuen que Sant Jordi és lleig, però la gent anomena la francesa Tolosa la ciutat rosa, i diu meravelles d'aquest indret perquè molts dels seus edificis estan fets de totxanes, com el nostre», bromeja Lluïsa Viladomat, que tenia 16 anys quan es va traslladar a viure-hi i ha estat involucrada en l'organització de la commemoració dels 40 anys. El seu comentari, però, indica que amb el pas dels anys s'ha consolidat una identitat de poble que ja està molt arrelada. A més a més, Sant Jordi també ha introduït festes populars que són molt conegudes a la comarca.



Rosa Alsina, que també ha participat en l'organització, destaca que al poble es van anar «consolidant serveis per als habitants» i la «fesomia del nucli urbà no té res a veure amb la dels primers anys», tot i que troba a faltar més «àrees verdes» que estaven previstes en els plànols dibuixats per concebre el nou poble, explica.



Viladomat i Alsina afirmen que a qui més va costar pair el trasllat fa quaranta anys va ser a les persones grans que havien viscut durant dècades a Sant Salvador i hi havien construït la seva llar. «Nosaltres érem joves i ens preguntàvem què passaria. La meva mare, però, no s'ho va agafar bé i va ser un dels pocs moments que la vaig veure plorar».



L'octogenària Sofia Jounou se sent plenament de Sant Jordi, però assegura que «si pogués tornaria a Sant Salvador». Explica que era «un altre ambient», perquè els lligams amb els veïns eren molt més intensos perquè «hi havia una vida més al carrer» i això «no es va saber exportar a Sant Jordi». María del Carmen Iglesias, de 73 anys, va arribar a Sant Jordi el 30 de juny del 1977. Divendres passat va fer just quatre dècades. «Quan vam arribar, moltes cases encara no estaven acabades. Quan ens hi vam traslladar, el meu pare estava malalt i encara faltava una finestra per construir». Els més grans recorden que el primer any va ser molt dur i que als carrers hi havia «moltes rates, i grans».



Els habitants de més edat tenen el mèrit d'haver construït, amb les noves relacions personals, les vivències de les darreres quatre dècades i l'instint d'adaptació a un nou poble del qual sentir-se orgullosos.