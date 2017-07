La Torre de l'Amo de Viladomiu Nou estrena una fira de música, moda i gastronomia

Omplir l'agenda d'activitats amb propostes atractives per a veïns i visitants en espais poc habituals per donar a conèixer el patrimoni del municipi. Aquest és el punt de partida de la primera edició del Vermusic & Market que tindrà lloc els propers 8 i 9 de juliol als entorns de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou i que combinarà gastronomia, música, moda i artesania en aquest espai d'antiga colònia del municipi de Gironella.

La proposta arriba de la mà dels impulsors d'aquest cicle itinerant, Xavi Tristany i Emma Costa; de la coordinadora de La Fireta, Esther Barniol; i de l'Ajuntament de Gironella. "Hem volgut repetir l'experiència que ja vam viure fa unes setmanes al renovat espai de Cal Metre, i afegir més activitats amb la incorporació de la part de moda i artesania amb la implicació de l'Esther Barniol, recordant també l'èxit que va tenir la celebració de La Fireta a la mateixa Torre de l'Amo", ha explicat Xavi Tristany.

Al llarg dels dos dies, a banda de la presència de cinc food trucks que presentaran una oferta gastronòmica variada, s'han programat cinc actuacions musicals i dos tallers. La selecció de menjar i beure anirà a càrrec de Food & Roll, que oferiran hamburgueses; d'Edward & Rose, entrepans amb pa tradicional; de la Vermuteria.cat, amb vermuts, cerveses, gintònics i mojitos; de la Crepe Diem, amb crepes; i de Sherbet, amb gelats artesans.

Al costat de les food trucks, hi haurà actuacions durant tot el cap de setmana, amb els cantants Marc River, dissabte a 2/4 d'1 del migdia; Daniel Cerdà, dissabte a les 8 del vespre; i Dani Galiot també dissabte a les 11 del a nit. Diumenge actuaran Format 3 a l'hora del vermut; i Smooth Trio al vespre. L'activitat s'allargarà fins les 10 de la nit.

Paral·lelament, a la zona del mercat els expositors del món del handmade provinents d'arreu del territori català mostraran productes artesans, sobretot de moda i complements. Hi participaran Mon Aroma, del sector de la cosmètica natural; Tocs, amb bosses fetes a mà; Assuara, amb la seva línia de moda sostenible; Endémica, que fusiona moda i ciència; Dolça Llibreta, que realitzen enquadernacions personalitzades; Monica Custodio, del sector de les abstraccions florals; Eva Cardona amb gravat i enquadernació; Nobale, amb teixits ecològics; Raval 58, amb roba i complements infantils; La Petite Marguerite, amb productes de plata amb pedres del mar; Mus Miau, amb handmade infantil; Anuskas amb joies artesanes; i Ring Ring que presentarà bijuteria amb bombolles de vidre. Els expositors també organitzen dos tallers dissabte a la tarda: un de cosmètica natural i un altre d'enquadernació.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, ha assegurat que l'objectiu des del consistori és donar el suport a totes les iniciatives que tinguin l'objectiu d'omplir el municipi d'activitat. "Volem que Gironella sigui un pol d'atracció d'activitat aquest estiu i per això tenim un calendari farcit de propostes", ha afirmat. A més a més, ha destacat la necessitat de "descentralitzar l'activitat" i de buscar "nous espais" com és el cas, en aquesta nova iniciativa, de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, on ja s'hi han realitzat actes culturals en els darrers mesos.