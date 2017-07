Les demandes dels usuaris fan que el bus urbà de Berga pari de nou a les Germanetes

Des d'ahir dilluns, el servei de bus urbà de Berga torna a fer parada a la Residència Nostra Senyora de Queralt, les Germanetes, per atendre la demanda dels usuaris del centre assistencial.

La parada havia desaparegut del trajecte de les noves línies del servei de transport públic que l'Ajuntament de Berga va posar en marxa el passat 20 de març, fet que va provocar les queixes dels residents del centre que utilitzaven regularment el bus urbà per a moure's per la ciutat. Tal com ha fet públic el consistori a través d'un comunicat, «davant de la petició dels avis i dels responsables del centre, el servei que es trobava en fase de proves torna a incloure la parada que l'autobús realitzava a la residència de les Germanetes».

Des d'ahir, doncs la línia 1, que recorre habitualment el centre de Berga incorpora dues parades diàries a la residència. Concretament, aquestes dues aturades seran incloses en els trajectes de la línia anomenada Ciutat, que inicien el seu recorregut a la plaça de la Creu, a 2/4 de 10 i a 2/4 de 12. L'hora de pas prevista per la residència és a 3/4 de 10 i a 3/4 de 12, entre la parada dels Bombers i la de l'ambulatori.

D'altra banda, aquesta modificació s'emmarca en el compromís que va adquirir l'Ajuntament de Berga de revisar el nou servei de bus urbà un cop transcorreguts tres mesos de la posada en marxa del mateix. Properament es recollirà la informació de la posada en servei perquè el govern valori juntament amb l'oposició i veïns si cal fer modificacions en alguns dels recorreguts.