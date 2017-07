El Berguedà amplia el servei de monitors per a joves amb diversitat funcional

L´Oficina d´Inclusió Social del Consell Comarcal del Berguedà ofereix un servei de monitoratge de suport per tal que els infants i joves amb diversitat funcional puguin participar de les activitats de lleure a l´estiu.

El projecte es treballa juntament amb serveis socials, l´EAP, els centres educatius, el servei de fisioteràpia de l´Escola Llar Sta. M. de Queralt, les entitats de lleure i esportives i l´Oficina d´Inclusió Social del Consell Comarcal del Berguedà.

Enguany, noves entitats s´han sumat al recurs de lleure inclusiu per tal de garantir que els nens i nenes amb discapacitats psíquica, física o sensorial participin del lleure. A Berga, l´Ajuntament finançarà monitoratge de suport als Tallers Artístics, a les estades esportives que organitza el Handbol Berga i a les activitats del Casal del Tossalet. A Gironella, l´Ajuntament i el Servei Socioeducatiu del Berguedà facilitarà la inclusió en el lleure d´infants al casal de l´AMPA de l´escola de Gironella. I per acabar, a Puig-reig, a través del CQUIE, també tindran un suport de monitoratge per atendre a infants amb necessitats específiques.

Aquesta proposta es va iniciar el 2010 amb la voluntat de garantir la igualtat d´oportunitats dels infants i joves i potenciar-ne l´autonomia de manera que tothom pugui participar als espais esportius i de lleure als municipis de la comarca.