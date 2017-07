Telefónica preveu que la fibra òptica arribi al polígon de la Valldan a l'agost

L'empresa Telefónica preveu que a final d'agost la fibra òptica arribi finalment al polígon de la Valldan, segons han explicat fonts de la companyia a Regió7. És previst que els treballs pel quals el consistori berguedà ha donat la llicència d'obres comencin aquesta setmana.

Les obres consistiran en la instal·lació del cablejat aeri «en els traçats existents i això comportarà la substitució dels pals que es troben en mal estat o que es consideren obsolets», segons fonts municipals. Una part del cablejat anirà soterrat aprofitant la rasa de la xarxa de subministrament d'aigua calenta sanitària que s'està executant de la central de biomassa. Això permetrà que «cadascun dels usuaris pugui decidir lliurement la rebuda o no del subministrament d'alguns dels dos serveis», han informat les mateixes fonts.

L'anunci ha estat rebut amb escepticisme pels empresaris del polígon. «Ens han promès mil vegades que ho tindríem. Només ens ho creurem quan veiem els operaris treballant i el servei estigui en funcionament i rutlli», ha assegurat a aquest diari Miquel Canal, president de l'Associació d'Empresaris del Polígon. «Estem escarmentats de tantes promeses», ha reblat per justificar la seva posició.

I és que la portada de la fibra òptica al polígon berguedà és una vella assignatura pendent. Cada vegada que es debat sobre aquest tema els empresaris fan cara de pòquer. En el darrer mandat hi va haver un projecte per portar aquest servei bàsic per a les empreses que no es va materialitzar. El que es va fer va ser posar un amplificador de la senyal per ones a la serra de Noet que no ha garantit el servei que els empresaris reclamen, segons Miquel Canal. «Tenim un accés a Internet molt precari, sembla el Tercer Món. Si et ve una empresa de fora interessada i veu el que hi ha se't posarà a riure». Ha afegit que sense unes bones telecomunicacions «avui en dia no es va enlloc».

En l'actual mandat, el govern de la CUP de Berga Berga ha fet «una primera prospecció i anàlisi de les operadores que estaven expandint les seves xarxes a la zona». Així es va detectar l'interès de l'empresa Telefónica «per prestar el servei de fibra òptica i per portar a terme el cablejat del Polígon Industrial de la Valldan».

Fonts municipals han explicat que «amb l'objectiu d'assolir el soterrament dels serveis a mitjà termini, l'Ajuntament va sol·licitar a l'empresa l'ús de les rases de la xarxa d'aigua calenta i calor industrial» del projecte de caldera de biomassa que està portant a terme la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa. «Aquesta mesura pretén aconseguir la coordinació d'ambdós projectes per aprofitar una part de l'obra executada, així com per establir els criteris que permetin un doble ús, tenint en compte la possibilitat de realitzar noves ampliacions de la xarxa de distribució dels serveis d'aigua calenta i calor industrial, en cas que sigui necessari», han destacat.

En declaracions a Regió7, el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, ha destacat la importància que hi hagi una part del cablejat de la fibra òptica que sigui soterrat. «Aquesta xarxa neix amb voluntat de ser soterrada. Encara que sigui una petita part la que ara se soter-rarà estratègicament és important», ha assegurat.



Portar el polígon al segle XXI

Per al regidor Oriol Camps, fer arribar la fibra òptica al recinte industrial «és un pas de gegant per portar el polígon de la Valldan al segle XXI». El regidor ha dit que existeix «la queixa recurrent que l'Ajuntament té el polígon abandonat». En aquest sentit ha dit que l'executiu ha apostat per la fibra òptica perquè l'any 2017 l'accés a Internet «és bàsic».

El representant municipal ha exposat la voluntat del govern berguedà «de portar el polígon de la Valldan a uns estandars de qualitat per fer-lo atractiu», una tasca que requerirà «temps, treball i esperit de consens». Aquesta és la línia estratègica de l'executiu.

El regidor d'Urbanisme ha manifestat que la proposta per millorar diferents aspectes del polígon «s'està cuinant». Per citar alguns exemples ha explicat que cal fer millores en el manteniment, fer reparacions en diferents sistemes que estan malmesos i posar fil a l'agulla per «resoldre el tema de l'aparcament en determinades zones en que els cotxes aparquen sobre les voreres».

També ha apuntat la necessitat de fer millores en l'accessiblitat al camí que enllaça amb la carretera de Sant Llorenç, a part d'expandir la xarxa de calor de la central de biomassa que s'està construint. Un projecte i un servei que «singularitza el polígon de la Valldan», ha conclòs el regidor.