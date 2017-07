Un 'food truck' substituirà el bar de la piscina de Berga fins que tingui gestors

Un food truck –un vehicle equipat per servir begudes i menjar- substituirà el servei de bar de les piscines de Berga i de tota la zona esportiva de la ciutat fins que l'establiment no tingui nous gestors. Des de dilluns a la tarda, una caravana adaptada ofereix el servei de venda de refrescos, entrepans, patates, gelats i cafès als usuaris de les piscines. Una solució temporal de l'equip de govern de la CUP fins que no s'hagi resolt el nou concurs de concessió per a l'explotació del bar del pavelló. El termini per presentar les ofertes finalitza avui i encara no hi ha una data prevista perquè l'establiment pugui obrir portes.

El regidor d'Esports, Ivan Sánchez, ha admès a Regió7 que el procediment per trobar nous gestors per al bar «ha anat tard». Tot i que ja feia setmanes que s'estava treballant en el tema, ha confessat que el procés s'ha allargat més del previst, entre altres motius, tal com ja va explicar aquest diari, per les negociacions que s'han hagut de fer amb els antics responsables i per la realització de l'inventari del material necessari.

Sánchez ha assumit les responsabilitats del govern, encara que ha volgut fer ressaltar que des de que el bar va tancar, divendres passat, 30 de juny, quan va acabar el contracte actual, la zona esportiva només ha estat un cap de setmana sense aquest servei. «Demanem disculpes als usuaris per les molèsties que els haguem pogut causar», ha dit. Tot i que inicialment s'havia parlat de la instal·lació de màquines per oferir als banyistes begudes i altres gormanderies, finalment s'ha optat per aquesta solució, que ha convençut més l'equip de govern.

Des de dilluns fins que el bar reobri les portes, una caravana ocupa un espai a la plaça d'entrada a la zona esportiva Toni Sabata. El responsable d'aquest establiment mòbil que habitualment és al passeig de la Indústria, Marius Ardelean, va explicar a Regió7 ahir a la tarda mentre servia els clients, que el consistori els va fer la proposta d'instal·lar-se a la zona fins que hi hagi el bar obert i, com fa altres vegades, ha demanat una llicència d'ocupació de la via pública. Fins que no hi hagi bar, ell i la seva família s'encarregaran de fer passar la set i la gana als banyistes. Ardelean concretava que habitualment funcionen com a xurreria, tot i que durant l'estiu s'adapten a les demandes dels clients. Ahir ja venien gelats, patates fregides, refrescos, cafès i entrepans, a banda de xurros. «Encara ens estem adaptant a la situació», va dir.

Per altra banda, avui finalitza el termini de presentació d'ofertes per a la nova concessió del bar. És previst que el dia 10 de juliol es faci la valoració de les propostes presentades i es pugui fer l'adjudicació en els dies següents, seguint el procés habitual. Sánchez no ha pogut precisar quan podrà reobrir portes l'establiment, ja que, assegura, «depèn de molts factors». Entre d'altres, del «temps i capacitat» que tinguin els nous concessionaris per engegar el negoci «en condicions i oferir un bon servei», ha precisat el regidor.



Crítiques de CiU

Les crítiques del principal grup a l'oposició al consistori berguedà no es van fer esperar i el primer dia que el bar va tancar, el regidor de CiU, Pau Bessa, va denunciar la manca de previsió de la CUP a les xarxes socials. De fet, durant les sessions del ple municipal dels darrers mesos, Bessa havia demanat reiteradament a la llavors regidora de l'àrea esportiva, Mònica Garcia, si el bar estaria obert durant tota la temporada d'estiu. Tot i que la previsió de l'executiu era poder mantenir l'activitat, finalment no ha estat així.