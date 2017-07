Carlins i liberals competiran per decidir quin és el bàndol guanyador

Les competicions simbòliques entre carlins i liberals tornaran a tenir un paper destacat durant els dos dies de la Carlinada. Al llarg del cap de setmana tindran lloc diverses batalles per decidir quin és el bàndol guanyador de l'edició d'enguany. Caldrà veure si els liberals revaliden el títol de l'any passat, o si, per contra, els carlins vencen per primer cop.

El regidor de Promoció Econòmica, Francesc Ribera, assegurava ahir que és complicat trobar competicions i actes festius que «s'acostin a la realitat de l'època». És per això que s'han adaptat proves de diverses disciplines que puguin ser d'interès dels ciutadans. Per exemple, hi haurà un combat amb carrabines làser pel barri vell; una nova edició del concurs Berga o Barbàrie per posar a prova els coneixements sobre el passat de la ciutat; i un partit d'handbol. A més a més, hi haurà un vermut musical, jocs infantils i un referèndum on els veïns i visitants podran votar pel seu bàndol preferit. El guanyador es donarà a conèixer dissabte a la nit.