L'Auntament de Berga torna a pagar al 100% les hores extres de Patum als treballadors

Els treballadors de l'Ajuntament de Berga tornaran a cobrar, aquest 2017, el 100% de les hores extres realitzades durant les festes de la Patum. El ple municipal d'aquest dijous ha d'aprovar el nou acord al que s'ha arribat amb el personal per a rebre aquestes gratificacions.

L'any passat, l'executiu va acordar amb els treballadors pagar únicament un 66% del total de les hores extres, mentre que el 33% restant es va bonificar amb dies de descans personal. L'objectiu era rebaixar la partida pressupostària destinada a aquestes gratificacions de la jornada laboral del personal. L'alcaldessa Montserrat Venturós, en la roda de premsa prèvia al ple d'avui, ha explicat, però, que aquesta mesura no va acabar de funcionar. Tot i que va servir per reduir la partida, "ens vam trobar que a finals d'any teníem molt poc personal disponible per a dur a terme totes les tasques del dia a dia, i això ens ha fet canviar el plantejament", ha dit. Segons Venturós, "els mesos de novembre i desembre vam anar molt faltats, sobretot, de treballadors de les brigades, perquè molts d'ells encara havíem de recuperar els dies pendents".

L'executiu ha treballat en els darrers mesos per arribar a un acord amb els treballadors del consistori que s'allargarà fins el 2019. L'acord planteja que el consistori torni a pagar ja aquest any la totalitat de les hores amb diners, i a més a més, que es recuperi gradualment el valor que tenien aquestes hores extres anys enrere. Per aquest 2017 es pagaran les hores al 200%; el 2018, al 225%; i el 2019, al 250%. Venturós ha admès que aquestes xifres no són exactament les que hi havia el 2013, quan les hores extres es pagaven al 269%, però creu que és un augment "considerable". L'antic govern de CiU ja va rebaixar el pagament de les hores extres al 219%, xifra que ha mantingut la CUP fins enguany.

Un dels objectius de l'executiu és continuar reduint el nombre d'hores extres que realitzen durant els dies de Corpus els treballadors del consistori, i per altra banda, aconseguir que aquestes hores ja estiguin integrades dins del calendari laboral del personal, ja que creu, "es tracten de dies previsibles que ja se sap que s'ha de treballar". Sap però, que és una "tasca complicada".

Modificacions del cartipàs

Durant la sessió plenària d'aquest dijous també es donarà compte de la modificació del cartipàs del govern de la CUP. El nou regidor, Ivan Sánchez, que va prendre posessió al juny, ocupa les carteres d'Atenció a les Persones i drets socials de la seva antecessora, Anna Alsina i a més a més, tal i com ja es va fer públic, també s'ocuparà de l'àrea d'esports, fins ara a mans de Mònica Garcia. Per altra banda, Garcia es quedarà amb els àmbits de joventut i cooperació i passarà a Sánchez patrimoni cultural i museus.