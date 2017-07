L'oposició en bloc obliga al govern de la CUP a pagar les alces a les escoles concertades

El ple ordinari d'aquest juliol de l'Ajuntament de Berga ha viscut un dels moments més tensos d'aquest mandat. Ha estat al llarg del debat, carregat d'ideologia, de la moció presentada pel grup de CDC per donar suport a les escoles concertades de la ciutat davant la negativa del govern de la CUP de fer una aportació econòmica per la compra d'alces-reposa peus per a la millora de la salut postural dels infants i per al projecte cultural Superfilharmònics.

L'oposició en bloc ha votat a favor d'aquesta moció que obligarà a l'executiu de la CUP a destinar una partida pressupostària a aquests projectes, tot i que, tal i com ja va explicar aquest diari, no hi estan d'acord per motius ideològics.

El plenari ha acordat que es garanteixi un tracte igualitari entre els nens de Berga, independentment del centre educatiu al qual estiguin matriculats, i que el consistori pagui la part proporcional corresponent de la subvenció pel que fa al projecte de salut postural i igualment els inclogui en el projecte dels Superfilharmònics, impulsat per l'escola de música de la ciutat.

Després de la presentació del text per part de Ramon Minoves, de CDC, ha agafat la paraula el regidor d'ERC, Jordi Pujals, que ha estat molt contundent amb la postura presa pel govern de la CUP en aquest afer, sorgida arran de les queixes portades a terme per una de les escoles concertades de la ciutat, per la no inclusió en aquests projectes. "S'han tancat en banda i no s'han mogut ni un mil·límetre de la seva posició inicial", ha criticat dirigint-se al regidor d'Educació, Eloi Escútia. "Els falta cultura política i democràtica" ha afegit.

Pujals també ha lamentat que el govern no hagi fet cap esforç per estudiar la proposta presentada per ERC, que demanava que el consistori fes la compra corresponent d'aquestes alces per ajudar als infants a millorar la seva salut postural i repartir-los als centres segons la demanda i les necessitats dels alumnes.

Rosalia Monroy, del grup el PSC, també ha vist amb bons ulls la proposta, i igualment, el regidor d'ICV, Joan Torres, que ha recordat que es tracta de dos projectes que pretenen millorar la qualitat de vida i formativa dels infants de la ciutat.

En resposta, el regidor d'Educació Eloi Escútia, ha recordat que la postura del govern es tracta d'una "decisió ideològica". En aquest sentit, ha destacat que "les escoles concertades reben diners públics, el sou dels professors venen de diner públic, que a diferència de les que són públiques, tenen un finançament privat també. Hi ha una doble xarxa, i ja em diran vostès quina és la que està infravalorada i quina súper dotada. Nosaltres defensem que no existeixi aquesta doble xarxa, i és el nostre posicionament ideològic". A més a més, el regidor ha recordat alguns dels projectes pels que sí que aporten finançament a les escoles concertades, però no és el cas dels dos que avui es demanaven.

Minoves ha reiterat que el que es demana "és una qüestió d'igualtat entre persones i més si es tracta d'un tema de salut i un de cultural". Per acabar, ha demanat a la CUP que "deixi de marcar paquet polític" i que passi a l'acció. Ha estat en aquest moment quan l'alcaldessa, Montserrat Venturós, amb un to enfadat, li ha preguntat que "perquè durant el passat mandat de CiU el govern va impulsar i finançar projectes únics de les escoles públiques de la ciutat i llavors, ningú es va queixar".

El debat ha finalitzat amb els vots a favor de tots els partits de l'oposició que han deixat en minoria al govern de la CUP, que mana amb només sis regidors.