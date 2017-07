Puig-reig amplia les activitats del Mulla't del cap de setmana

Puig-reig se suma per quart any consecutiu a la festa del Mulla't per l'esclerosi múltiple, que se celebrarà per tot el territori el proper cap de setmana. A banda de l'activitat central, que tindrà lloc diumenge 9 de juliol al migdia, la vila ha organitzat propostes durant tot el cap de setmana amb l'objectiu de recaptar més fons per a la investigació d'aquesta malaltia.

Els sis regidors del govern de Puig-reig han mostrat la seva faceta més solidària i s'han mullat, a l'avançada, per demanar als veïns que participin en les activitats que es duran a terme al municipi el proper cap de setmana. L'alcalde, Josep Maria Altarriba, juntament amb els regidors de l'executiu Toni Pérez, Alba Santamaria, Josep Campos, Jesús Subirats i Alba Camps ja s'han llançat a la piscina. Esperen que el proper cap de setmana siguin molts els puig-reigencs i persones de pobles veïns que es mullin per aquesta causa solidària.

Joana Mendoza, que té esclerosi múltiple i és una de les organitzadores de l'activitat, va recordar que tots els diners recaptats es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple per desenvolupar noves línies d'investigació de la malaltia.

El regidor Josep Campos, també membre de l'organització, ha explicat que enguany les activitats començaran dissabte al vespre amb una sessió de zumba a la piscina i cinema a la fresca a la plaça del Mestre Badia. Les propostes continuaran diumenge amb un esmorzar a càrrec dels Templers de Puig-reig i amb una sessió d'hipopressius i aiguagim. El grup 7 vetes amenitzarà el matí fins que arribi l'hora de la remullada. A les 12 del migdia es preveu l'inici de l'acte central. Un cop finalitzada l'actuació dels gegants de Puig-reig, una guerra de globus d'aigua i un vermut musical a càrrec de David Sais posaran punt final als actes. Les activitats tindran un preu simbòlic. A més a més, tothom qui ho vulgui podrà adquirir samarretes, tovalloles i materials per col·laborar amb la causa.