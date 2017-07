La segona Carlinada de Berga amplia les activitats de divulgació històrica

La Carlinada de Berga proposa més activitats de divulgació històrica en l'edició d'enguany, que tindrà lloc els propers 7 i 8 de juliol. La segona festa, impulsada per l'Ajuntament de Berga, que vol recordar què van representar les tres guerres carlines que van viure la capital berguedana el segle XIX, arriba amb un reforç dels actes per donar a conèixer la història.

A diferència de la primera edició celebrada l'any passat, quan els actes van centrar-se principalment en la competició simbòlica entre carlins i liberals en diferents disciplines, enguany s'ha apostat per incorporar-hi dues propostes centrades en explicar, històricament i lúdicament, l'impacte de la pugna entre els dos bàndols a la ciutat, que va ser seu carlina.

La directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, va explicar ahir a la presentació al castell de Berga que s'han inclòs al programa dues activitats que serviran per donar a conèixer «moments i escenaris relacionats amb aquella època però que per a molta gent han passat desapercebuts». El primer serà divendres, a l'interior del museu del carrer dels Àngels, amb una lectura dramatitzada de la novel·la Les històries naturals, inspirada en la primera guerra Carlina i ambientada al Berguedà. La sessió anirà a càr-rec de Toni Gol i, en finalitzar, hi haurà un aperitiu carlí al Celler.

La segona serà dissabte. Es tracta d'una passejada pels car-rers i places de la ciutat que van ser escenari de fets i anècdotes destacables de les tres carlinades, entre el 1833 i el 1875. La sortida serà a les 11 a la plaça de Sant Pere. «Es visitaran catorze escenaris diferents, cadascun amb una història», va detallar Perarnau.

El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga, Francesc Ribera, creu que «cal aprofitar aquest passat de la història berguedana per donar-lo a conèixer als visitants que participin a la celebració, però també entre els berguedans». Ribera va recordar que «els berguedans van dividir-se, com en altres indrets del territori, entre partidaris de Carles Maria Isidre i d'Isabel II que volien ocupar el tron que havia deixat Ferran VII. Això va tenir conseqüències a la ciutat». En aquest sentit, va afegir, «enguany s'ha apostat per programar més propostes divulgatives i combinar-les amb les competicions i amb altres actes de caire festiu», (vegeu desglossat).