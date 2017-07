Avià reviu el passat agrícola amb la Festa del Segar i el Batre

Avià acull demà, diumenge, una nova edició de la Festa del Segar i el Batre, que recorda com la mecanització de les feines del camp ha fet perdre les antigues maneres de recol·lectar els cereals. Uns vint-i-cinc segadors ensenyaran com feien la sega i la batuda els seus avantpassats, amb les eines i els animals propis de fa més de 75 anys. Tota una demostració de l´esforç que comportava la feina al camp. La festa, que és també un homenatge a la figura del pagès, es va recuperar l´any 1989 i cada any, el segon diumenge de juliol, Avià reviu el seu passat agrícola.



Demostracions, fira i música



L´escenari de la festa és l´era de Santa Maria, on a partir de les 9 del matí es faran les demostracions de segar, garbejar i batre. A les 10 del matí, hi haurà l´esmorzar dels segadors, un àpat clau per rendir en aquesta dura feina. Durant l´esmorzar el grup de música folk Mosicaires tocarà cançons i tonades típiques de les feines del camp i també interpretaran la Cançó i Dansa del Segar i el Batre d´Avià, junt amb la coral Santa Maria d´Avià i amb els balls del grup de dansaires i els bastoners d´Avià, «un grup de nois i noies joves que s´han apuntat per primer cop a participar-hi i ens fa molta il·lusió», ressalta la regidora de Cultura d´Avià, Elisenda Martí.

En paral·lel, durant tot el matí hi haurà fira de productes artesans i de pagès amb parades de tota mena: olis i perfums, brodats, eines i productes de la terra. Es farà demostració d´oficis relacionats amb les feines de pagès, com ara fer cordes o filar llana. També hi seran les puntaires, i es farà mostra i intercanvi de robes de patchwork.

I a la jornada no hi faltarà la música tradicional. A 2/4 de 7 de la tarda, concert-ball amb el grup de folk Mosicaires, provinents de la Franja d´Aragó. En aquest sentit, Eliseda Martí explica que «cada any apostem per a grups de diferents llocs, que fan música folk de la seva terra: de l´Alguer, de les Ter res de l´Ebre, etc. Busquem i difonem música tradicional». Les entrades es podran comprar demà a taquilla al preu de 6 euros (anticipades a l´Ajuntament d´Avià, 4€).



Menú del Segador



Durant tot el juliol, els restaurants d´Avià ofereixen el Menú del Segador, elaborat amb productes del Berguedà, i que representa les característiques de l´àpat principal que feien els segadors.