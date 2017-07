Berga celebra els Cristòfols amb la benedicció de vehicles

Berga celebra demà, dissabte, la festa dels Cristòfols, en honor del patró del sector de l'automoció. El Montepio de Conductors de Manresa i Berga i la comissió de la Junta dels Cristòfols amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga han organitzat una jornada d'activitats que començarà a les 7 de la tarda amb el lliurament dels volants d'or i de plata a la sala de sessions del consistori berguedà. A la mateixa hora, la companyia Pedalí oferirà un espectacle infantil al passeig de la Pau per amenitzar la tarda als menuts. A les 8 es farà una concentració de bicicletes, turismes i camions a la Rasa dels Molins, per iniciar una desfilada de vehicles. Al passeig de la Pau es durà a terme la tradicional benedicció. Després hi haurà sardanes i, a la nit, ball.