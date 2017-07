El Consell i l'ACA signen el conveni per al projecte de la depuradora al nucli d'Olvan

El Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència Catalana de l'Aigua han signat un conveni per a la redacció del projecte constructiu de sanejament i depuració del nucli d'Olvan.

Aquest projecte constructiu inclourà la redacció d'un estudi d'alternatives d'ubicació de l'estació depuradora d'aigües residuals per determinar la millor proposta de depuració per la tipologia d'habitatges i aigües abocades pel nucli d'Olvan. El conveni s'ha signat per un import de 26.500 euros, sense IVA, pel qual el Consell Comarcal del Berguedà haurà de redactar el projecte constructiu a través d'un concurs públic.

Aquesta actuació era inclosa dins l'antic pla i actualment dins el Programa de Mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. El Consell Comarcal del Berguedà pretén, a través d'aquest conveni, agilitzar la redacció d'aquest projecte constructiu i posterior execució de l'obra, i així aconseguir un nucli més sanejat a la comarca.

El Consell gestiona, a hores d'ara, un total de 9 estacions depuradores d'aigües residuals i 14 estacions de bombament: Berga, Casserres, Castellar de n'Hug, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà-Bagà, la Pobla de Lillet, Puig-reig i Sant Corneli.