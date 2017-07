Gironella celebra la primera trobada de joves i famílies impulsada per la parròquia

ARXIU PARTICULAR

Instant d´un dels actes de la celebració ARXIU PARTICULAR

Prop de 200 persones de diferents indrets d'arreu de Catalunya es troben aquest cap de setmana a Gironella per participar a la primera edició del GironellaFest, una trobada de joves i famílies impulsada des de la parròquia de Santa Eulalia de la població, amb la col·laboració de l´Associació Cultural Amor de Déu i el suport del Bisbat de Solsona i de l´ajuntament del municipi.

Al llarg de tot el cap de setmana els assistents estan gaudint d'un programa que combina catequesi, testimonis de vida, estones de pregària, així com també concerts. Després de la inauguració oficial divendres a la tarda a càrrec de mossèn Lluís Ruiz, rector de la parròquia, es va celebrar una missa i una vetllada de pregària amb música en directe. Després del sopar el cantant cordovès Jesús Cabello va oferir un concert al Local del Blat.

Aquest dissabte al matí s'ha reprès el programa a l'església, amb una pregària que ha seguit amb el testimoni de Jesús Cabello i la sessió «Com comunicar la Fe» a càrrec del coach Eduard Gratacós. A continuació ha estat el torn d'una catequesi per part del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. El programa inclou la projecció de la pel·lícula Guardianes de la Fe, sobre la persecució dels cristians a l´Orient Pròxim. Es comptarà amb el seu productor i codirector, el periodista i escriptor Jaume Vives, que donarà el testimoni de l´experiència viscuda durant el rodatge. La jornada continuarà amb una Missa i Adoració al Santíssim, novament acompanyada per música en directe. Al vespre hi haurà el concert del Pare Damián, el conegut sacerdot redemptorista ex-concursant del programa d´èxit televisiu La Voz. De cara a demà diumenge es començarà amb la pregària matinal i una catequesi a càrrec del bisbe de Solsona, Xavier Novell. Els actes acabaran al migida.

Mossèn Lluís Ruiz, rector de la parròquia de Santa Eulàlia de Gironella, explica que aquesta primera edició del festival, que porta el lema «Et seguiré», està essent «molt positiva, i amb un ambient molt juvenil i familiar» alhora que «la gent està engrescada en compartir un cap de setmana amb activitats de formació, de recolliment i de caire lúdic». «Procurem que tots els participants estiguin ben acollits i que es trobin com a casa» assegura el rector, qui afegeix que «estem aquí per ajudar i sobretot per acompanyar». Segons mossèn Lluís, «els testimonis que estem tenint són molt actuals i han sabut obrir el seu cor als assitents», alhora que remarca que el concert de Jesús Cabello «va ser molt potent».