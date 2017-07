Joves arqueòlegs renten la cara al castell de Berga

La campanya «Descobrim El Castell de Berga» va iniciar-se el 2014. Es tracta d'un taller d'arqueologia, que va començar de forma fortuïta després que l'associació Amics del Castell i la Societat d'Arqueologia del Berguedà mostressin el seu interès per aquest element. Al llarg dels segles el castell i la seva transformació s'ha anat documentant. L'objectiu principal de la campanya és recollir informació de les estructures del castell abans que fos enderrocat els anys 50 per la construcció d'un hotel, i identificar-ne construccions anteriors d'altres èpoques. Se sap que des de l'època medieval fins a la irrupció del carlisme el castell va estar destinat a usos militars. Aquest edifici «és un lloc icònic i cada època li ha donat un ús distint» explica Pere Cascante, arqueòleg responsable dels treballs.

La campanya té l'ajuda de voluntariat per a les excavacions. Els treballs comencen a les 8 del matí, per aprofitar les hores en que el sol és menys intens. Durant les parades aprofiten per descansar i menjar. «S'agraeix molt la seva tasca», comenta Cascante, «sense ells no seria possible». L'objectiu per als voluntaris «és que coneguin un monument de primer ordre, com és el castell, i sàpiguen com s'estudia», assenyala l'arqueòleg. Com que el castell de Berga és un jaciment amb categoria BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) qualsevol intervenció d'aquest tipus necessita un arqueòleg director, en aquest cas Pere Cascante.

Excavació per extensió

És la metodologia utilitzada a les excavacions, consisteix a practicar el que s'anomenen sondatges arqueològics. A través d'uns forats es va aprofundint al terra, per estrats. «Cada estrat es diferencia pel seu color, textura, i els components que en formen part», explica Cascante. El material extret de cada unitat estratigràfica es recull amb una bossa. Quan s'acaba un estrat es prenen cotes. «Dibuixem les diferents estructures que trobem en planta, seccions i alçat», especifica l'arqueòleg. Tot el material recollit un cop acabada la campanya es renta i es classifica. Després se'n fa un inventari, del qual surt una memòria científica. Finalment, aquest document és entregat al departament de Cultura de la Generalitat. «Al cap i a la fi és aquesta institució la que ens autoritza les tasques arqueologies», afegeix Cascante.Al seu torn, Xavier Campillo, president de l´associació d´Amics del Castell, ha recordat que de cara al futur «les excavacions serviran per reconstruir algunes parts i verificar el passat de l´edific».



Suport de les institucions

Els treballs tenen l'ajuda de l'Ajuntament, la Diputació i el Consell Comarcal. I és que el castell de Berga pertany al Consell Comarcal del Berguedà. Anna Maria Ser-ra, d´aquesta institució, remarca la importància de la feina feta amb les excavacions: «Fa tres anys que el projecte avança satisfactòriament i les administracions estem disposades a ajudar, com ja hem fet diverses vegades». També remarquen el paper que tindria un nou pla director, comenten que l'actual està «fora de joc», per la qual cosa caldria «apostar i donar suport a un plantejament adaptat a les necessitats arqueològiques». El Consell Comarcal ha afegit que fins ara estan satisfets amb les inversions realitzades i que «han donat el seu fruit, tal com s´esperava».