Avià ret homenatge a la pagesia amb una nova edició de la Festa del Segar i Batre

Recordar com es treballava antigament al camp i retre homenatge a un ofici que ha canviat molt amb el pas del temps és el que han pogut fer les desenes de persones que s'han trobat, aquest matí, a l'era de Santa Maria d'Avià per reviure, un any més, la tradicional Festa del Segar i Batre, que arriba a la vint-i-novena edició.

Com és habitual, la celebració ha començat ben d'hora al matí amb les feines al camp. Una vintena de pagesos, acompanyats cadascun d'un jove aprenent, han iniciat les tasques de la sega tal i com es feia antigament. La nostàlgia és un dels elements característics d'aquesta festa. Així ho creu la regidora de Cultura, Elisenda Martí, que assegura que "la majoria de les persones que participen en les demostracions a l'era, volen repetir any rere any perquè els recorda al seu passat com a pagesos". Tot i que n'hi ha que encara mantenen l'ofici, la majoria ja estan jubilats. És per això, que, ja fa uns anys, amb l'objectiu de mantenir viva la tradició, els pagesos d'edat més avançada participen a la festa amb els seus néts. "Ens trobem que la tradició passa d'avis a néts, més que de pares a fills", ressaltava Martí. Aquest matí, els més menuts també han treballat al camp seguint les instruccions dels més experimentats.

No tot ha estat treballar. La festa s'ha envoltat d'activitats diverses que han servit per generar ambient a l'era de Santa Maria, en un matí que no ha estat precisament dels més calorosos d'aquesta setmana. Pels volts de les 10 ha tingut lloc el tradicional esmorzar dels segadors. Com antigament es feia, les mestresses han elaborat diversos plats típics que han servit entre els pagesos i també a les autoritats convidades. Els pèsols negres, una bona amanida i tastets i cansalada a la brasa, amb els corresponents porrons de vi, han fet revifar els treballadors per tornar al camp a acabar la sega i la batuda.

La música també és un element habitual a la celebració i com ja fa tres anys, durant el matí s'ha ballat la Cançó i Dansa del Segar i el Batre d'Avià interpretada pel grup Mosicaires de la Franja d'Aragó, la Coral Santa Maria d'Avià i, per primera vegada, ballada pel grup de bastoners de la vila, creat recentment.

La fira de productes artesans, la demostració d'oficis antics, la trobada de puntaires i les activitats pels més menuts han estat algunes de les activitats paral·leles. A la tarda està previst que la festa continuï amb un concerta càrrec del grup folk Mosicaires, que han vingut de la localitat de Graus, a l'Aragó.