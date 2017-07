Berga fa renéixer els escenaris del carlisme

Els trons amenaçadors no van fer callar l'estudiós Toni Gol, que, amb la passió i l'entusiasme que el caracteritzen, va explicar als assistents a la matinal d'ahir dissabte algunes anècdotes i esdeveniments que van succeir a Berga entre el 1833 i el 1875, és a dir, durant els anys que van tenir lloc les tres guerres carlines, en les quals la capital berguedana va tenir un paper molt destacat.

Més d'una vintena de persones van passejar per alguns carrers i places de Berga al llarg de gairebé dues hores. Carrers i places molt coneguts, dels més transitats actualment pels berguedans, i que, a la vegada, amaguen moltes històries, majoritàriament, poc conegudes pels mateixos residents. De fet, donar a conèixer el passat de la ciutat, reivindicar el patrimoni i fer divulgació sobre el protagonisme excepcional que va tenir Berga, esdevenint capital del carlisme a Catalunya, eren els objectius d'aquesta activitat i de la resta que han tingut lloc aquest cap de setmana en la segona edició de la Carlinada promoguda per l'Ajuntament de Berga.

Passades les onze del matí, els participants a la ruta guiada –amb el paraigua a la mà per protegir-se de les quatre gotes que van caure al llarg del matí– van començar a conèixer els primers secrets que amaga la ciutat d'aquelles guerres carlines. L'historiador Toni Gol va procurar que fos una sessió per descobrir alguns esdeveniments clau que van succeir a la capital al llarg de les tres carlinades, però també amb detalls anecdòtics i curiositats per fer la visita més amena.

El grup va sortir de la plaça de Sant Pere, on el 9 d'octubre del 1933 va tenir lloc el primer aixecament armat de la primera guer-ra carlina, segons Gol. En aquesta mateixa plaça, escenari de la festa per excel·lència berguedana, el Corpus del 1838 «el gegant vell de la Patum –l'únic que hi havia a l'època– va fer el seu ball amb una boina carlina», afegia.

La comitiva va passar per la plaça del Doctor Saló i per la cruïlla dels Quatre Cantons per conèixer també on estaven instal·lats l'hospital de sang i l'hospital de cirurgia durant aquella època. Gol també va explicar, en el pas per l'antic carrer del Golfo (ara carrer dels Àngels), l'atemptat al general Joan Castells quan volia entrar amb les tropes carlines el 1848; i davant de la impremta Casals va llegir la carta que va enviar Ignasi Morlans al seu fill l'any 1837 explicant quina era la situació que es vivia a la capital berguedana aquell any.

Durant la passejada, els visitants van passar pel carrer de les Neus (ara carrer Ciutat), van conèixer alguns dels successos viscuts a la casa de can Cardona (a la plaça de Sant Joan) i també a cal Gironella (l'edifici del bar La Tosca), que va ser seu de la junta de Berga en l'època que el poder es va concentrar a la ciutat.