Avià recorda com es treballava al camp amb una nova edició del Segar i el Batre

L'era de Santa Maria d'Avià va tornar a ser el punt de trobada, ahir al matí, de pagesos nostàlgics, veïns i visitants que van voler reviure, un any més, la tradicional Festa del Segar i el Batre, en la seva vint-i-novena edició. Desenes de persones van concentrar-se als camps dels afores del municipi per recordar com es treballava antigament a la terra i retre homenatge a un ofici que ha canviat molt amb el pas del temps.

Com és habitual, la celebració va començar ben d'hora al matí amb les feines al camp. Una vintena de pagesos, acompanyats cadascun d'un jove aprenent, van fer les tasques de la sega tal com es feia antigament, de manera manual i amb més esforç que actualment.

El sentiment de nostàlgia és, sense cap mena de dubte, un dels elements característics d'aquesta festa. Així ho explicava la regidora de Cultura d'Avià, Elisenda Martí, que corroborava que «la majoria de les persones que participen en les demostracions a l'era volen repetir any rere any perquè els recorda el seu passat com a pagesos». Tot i que n'hi ha que encara mantenen l'ofici –segurament adaptat a la modernitat– la majoria ja estan jubilats. És per això, que, ja fa uns anys, amb l'objectiu de mantenir viva la tradició, els pagesos d'edat més avançada participen a la festa amb els seus néts o altres joves. «Una cosa molt curiosa és que estem comprovant que la tradició passa d'avis a néts, i no pas de pares a fills», feia ressaltar Martí. Ahir al matí, els més menuts també van treballar al camp seguint les instruccions dels més experimentats. «Tenim festa per molts anys», va assegurar la regidora.

Els que eren habituals a la matinal ja sabien que no tot consistia a treballar. Les feines al camp van envoltar-se d'una programació d'activitats diverses que van servir per ambientar l'era de Santa Maria, en un matí que no va ser, precisament, dels més calorosos dels darrers dies. Pels volts de les 10 van donar el tret de sortida al tradicional esmorzar dels segadors. Com antigament es feia, les mestresses van elaborar diversos plats típics que van servir entre els pagesos les autoritats convidades. Els pèsols negres, una bona amanida, tastets i cansalada a la brasa, amb els corresponents porrons de vi, van ajudar a recuperar forces als treballadors per tornar al camp a acabar la sega i la batuda.

La música també és un element habitual a la celebració i, com ja fa tres anys, durant el matí es va ballar la Cançó i Dansa del Segar i Batre d'Avià, interpretada pel grup Mosicaires, provinents de Graus, a la Franja d'Aragó, la Coral Santa Maria d'Avià i, per primera vegada, ballada pel grup de bastoners de la vila, creat recentment i integrat per joves avianesos.

La fira de productes artesans, la demostració d'oficis antics, la trobada de puntaires i les activitats per als menuts van ser algunes de les propostes paral·leles. La intensa jornada va acabar a la tarda, a l'Ateneu, amb un concert del grup folk Mosicaires, que ja havia amenitzat al matí les feines al camp.