L'Ajuntament de Berga tanca el 2016 amb una reducció del deute de 3 milions d'euros

L'Ajuntament de Berga ha tancat l'exercici econòmic del 2016 amb una reducció del deute de gairebé 3 milions d'euros. Així ho ha fet públic el regidor d'Hisenda, Francesc Ribera, en la presentació dels comptes de l'any passat. Ribera ha valorat molt positivament la feina feta i s'ha mostrat content dels resultats obtinguts: el consistori ha passat dels més de 17,2 milions d'euros de deute total del 2015 als 14,3 el 2016. Una reducció, que segons el mateix regidor, es deu a "l'esforç per controlar totes les partides del pressupost" i també al nou sistema de tresoreria que s'ha aplicat des de l'entrada de la CUP al govern de la capital berguedana.

Ribera té clar que encara hi ha feina per fer, però ha assegurat que el balanç econòmic de l'exercici passat és "molt positiu per a la ciutat". En aquest sentit creu que la reducció del deute permet al consistori "començar a recuperar-se" per sortir dels indicadors negatius que suposa una sèrie de "restriccions molt negatives pel dia a dia de la ciutat".

Amb una gràfica de l'evolució del deute de l'Ajuntament de Berga des del 2002, Ribera ha recordat que l'exercici econòmic del 2016 és el primer "sencer" que ha gestionat la CUP. De totes maneres, ha posat al damunt de la taula que ja en el tancament del 2015 es va produir una reducció del deute d'1 milió d'euros, que se suma als tres que s'han aconseguit durant el 2016. El regidor ha matisat, a més a més, que "la disminució encara és més elevada", tenint en compte que el 2016 van haver-se d'assumir 1,4 milions d'euros més de deute, provinents d'una sentència per interessos de demora i per haver de fer-se càrrec del crèdit de l'ICF, per l'afer d'Inberga Tur.



Pla de control estricte



El regidor de l'àrea econòmica ha assegurat que tots aquests resultats positius s'han aconseguit per "un canvi de funcionament de la tresoreria de la casa" que consisteix en controlar les més de 1.100 partides pressupostàries que formen part de l'exercici econòmic anual. "Nosaltres tenim una partida de despeses i una d'ingressos per a cada àrea del consistori dividida per mesos i que es va revisant a mesura que s'executa el pressupost", ha relatat. Aquest fet, ha afegit "ens permet poder modificar algunes despeses si veiem que són innecessàries i a la vegada, estalviar alguns ingressos segons les necessitats, que poden ser variables". Segons Ribera, "aquest canvi de la manera de funcionar" que ha suposat "molt esforç per part de tot el personal de l'ajuntament i especialment el de tresoreria, ha donat els seus primers resultats".



Deute anterior al 2015



Francesc Ribera també ha assegurat que entre el 2015 i el 2016 han aconseguit pagar bona part del deute anterior a la seva entrada del govern de la CUP al consistori, el juny del 2015. Concretament dels 2,8 milions d'euros de factures pendents d'anys passats, actualment en queden per pagar 960.000 euros. A més a més, ha precisat, "hi ha un pla de pagament per haver saldat aquest deute el maig del 2019".