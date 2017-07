El nou pla financer ha permès fer un control «més estricte» de despeses i ingressos

La reducció del deute total acumulat de l'Ajuntament de Berga s'ha aconseguit «gràcies al canvi de funcionament de la tresoreria del consistori» amb un nou pla que consisteix a controlar les més de 1.100 partides pressupostàries que formen part de l'exercici econòmic anual durant la seva execució.

El regidor de Planificació Pressupostària assegurava ahir que s'ha donat el control del pressupost de cada àrea als seus responsables, que són els encarregats de fer-ne el seguiment durant la seva aplicació. «Fem un control de totes les partides i subpartides del pressupost, més de 1.100, i cadascuna està dividida en 12 mesos per veure en quin moment es gasta cada partida. El mateix es fa amb els ingressos que hi haurà cada mes. Per tant, això ens permet tenir la previsió d'ingressos i de despeses de cada mes i poder modificar i planificar molt millor la gestió econòmica del consistori», va detallar. Ribera va explicar que la posada en marxa d'un nou programa informàtic que garanteix un control molt estricte i la nova manera de funcionar del personal dels serveis econòmics «ha donat molt bons resultats».



Deute a proveïdors

Per altra banda, el regidor de l'àrea econòmica del consistori berguedà va anunciar que amb aquesta feina de planificació també s'ha aconseguit una reducció del deute a proveïdors pel que fa a factures anteriors al juny del 2015, quan van entrar al govern. Concretament, dels 2,8 milions d'euros de factures pendents resten per pagar un total de 950.000 euros. La previsió és que el deute estigui saldat el maig del 2019, segons el calendari de planificació que han elaborat. Segons Ribera, «el fet d'haver començat a pagar a 30 dies ens ha donat bons resultats perquè tenim més proveïdors que volen treballar amb nosaltres».