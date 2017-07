El carrer Major s'omple de cadires artístiques en la nova mostra d'estiu

El col·lectiu Dones d´Art del Berguedà continuarà omplint l´espai expositiu de la mostra ´Art Major´ durant el mes de juliol amb una nova i original proposta inspirada en alguns dels autors més coneguts de l´àmbit de la pintura. En aquesta ocasió, els aparadors buits del carrer Major acolliran una selecció de cadires dissenyades per vint artistes diferents, que es podran veure fins al 31 de juliol. L´exposició s´anomena ´Cadires Art´ i utilitza la cadira com a llenç per a plasmar la imatge i les obres de personatges tan rellevants com per exemple: Picasso, Modigliani, Klimt, Van Gogh, Botero, Sorolla, Munch, Chagall, Vermeer o Frida Kahlo.

La mostra compta amb les creacions de les següents artistes: Teresa Corretja, Sandra del Canto, Dolors Santasusagna, Marga Pozo, Maria Rosa Caselles, Montse Riba, Roser Torrella, Gemma Tarrés, Teresa Colldeforns, Teresa Terricabres, Nati Bach, Pilar Lázaro, Teresa Badia, Rossana Aducci, Carme Paredes, Elena, Jordi Boixadera, Eva Puso, Emma Sató i Aurora Soler.

El projecte ´Art Major´ està impulsat per l´àrea de Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Berga i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Es tracta d´una exposició rotatòria d´obres d´art per a fomentar la dinamització i la continuïtat de l´eix comercial del carrer Major a través d´un circuit expositiu format per una sèrie de locals buits situats al carrer dels Àngels, 5 i 11; a la placeta Ciutat, 1, 7-9 i 10; i al carrer de la Ciutat, 28. L´objectiu d´aquesta iniciativa és revitalitzar el comerç de la zona i donar visibilitat a les propostes artístiques d´autors, entitats i col·lectius vinculats a les diferents disciplines artístiques. Per això, els particulars que hi estiguin interessats poden cedir els seus locals per a convertir-se en expositors. Per a fer-ho, serà necessari posar-se en contacte amb el consistori per a participar en les properes edicions de la mostra.