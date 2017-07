El Consell Comarcal reubicarà l'estació de bombament d'aigua de Cercs

El Consell Comarcal del Berguedà començarà aquest estiu les obres de reubicació de l'estació antiga de bombament d'aigua de Cercs.Aquesta estació rep les aigües del nucli de Cercs impulsant-les cap a la depuradora instal·lada al municipi de Cercs. Aquesta estació de bombament es troba situada per sota de la cota màxima del nivell del pantà de la Baells, de manera que quan aquest puja de nivell l´estació de bombament queda inundada, impedint realitzar amb normalitat les tasques de manteniment i fent que les bombes funcionin sense parar.

El Consell Comarcal del Berguedà ha trobat el finançament per realitzar una actuació que solucioni la problemàtica que presenta l´actual estació de bombament de Cercs, reubicant-la per sobre del nivell màxim del pantà. Aquesta obra està prevista que comenci en breu i que estigui acabada durant aquest 2017. A finals del mes de maig el Consell Comarcal va adjudicar l´obra i està previst que comenci durant l´agost.

Aquesta actuació està finançada per l´Agència Catalana de l´Aigua a través de l´atribució de fons de reposicions i millores per l´anualitat 2017, per un import de 129.588,33 euros.

Un cop acabada aquesta actuació el bombament podrà funcionar amb tota normalitat independentment del nivell d´aigua del Pantà de la Baells, cosa que millorarà el rendiment i funcionament de la planta, així com les tasques de manteniment del nou bombament.