Gironella detecta 19 edificis a tocar dels centres educatius amb elements de fibrociment

Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Gironella han detectat fins a 19 punts de diversos edificis privats que presenten elements construïts amb fibrociment situats a menys de 50 metres dels centres educatius del municipi.

Aquestes són les dades que es desprenen de l'estudi encarregat per l'equip de govern arran de la moció presentada pel grup municipal d'ERC -a proposta de la Federació d'Educació de CCOO del Berguedà- interessant-se per dos casos concrets d'edificis amb elements de fibrociment contigus a l'escola pública de Gironella i l'escola Sant Marc. En els darrers mesos, el sindicat ha iniciat una campanya per la retirada dels materials de construcció que contenen fibrociment als centres educatius públics de la comarca i de la resta de Catalunya, pel fet de considerar-se un material perjudicial per a la salut de les persones que hi estan en contacte, després que des del 2002 se'n prohibís l'ús a l'estat espanyol.

Segons ha explicat a Regió7 l'alcalde de Gironella, David Font, tot i estar d'acord amb aquesta moció presentada al ple de dilluns passat, es va voler anar més enllà i treballar el tema d'una manera més detallada. «Després de saber que a l'interior de cap dels equipaments educatius no hi havia existència d'aquest material, vam creure convenient analitzar quins edificis presentaven elements de fibrociment en un radi de 50 metres de tots els centres educatius de la vila: l'escola pública, la FEDAC, l'escola Sant Marc, la llar d'infants i l'institut Pere Fontdevila», ha concretat. Font ha explicat que els tècnics han detectat fins a 19 construccions de titularitat privada amb fibrociment amb diferents graus d'afectació: n'hi ha sis que són cobertes, mentre que la resta corresponen a canals i baixants del sistema de canalització de l'aigua.

En la darrera sessió plenària es va acordar que s'informarà els propietaris d'aquests edificis afectats de les conseqüències perjudicials que suposa aquest material per a la ciutadania, i més pel fet d'estar situats a tocar de centres educatius. «Com a Ajuntament prenem la responsabilitat d'explicar-los la situació i de demanar-los que retirin aquests materials», ha detallat Font.

Tot i que encara no s'ha determinat cap acció concreta, l'alcalde ha avançat que s'estudiarà la implantació d'una línia de subvencions o bonificacions per als propietaris que vulguin fer un pas endavant i retirar aquests elements de fibrociment.