«Las cloacas de Interior» es projecta al Berguedà

Sis municipis del Berguedà acolliran entre demà i divendres la projecció del documental Las cloacas de Interior.

El treball, que s'estrenarà a TV3 la setmana vinent, és el resultat de nou mesos de feina d'investigació i anàlisi, que acaben destapant per primera vegada un entorn d'il·legalitats i de corrupció en el si del ministeri de l'Interior del govern espanyol. El documental està dirigit per Jaume Roures i està produït per Mediapro .

Al Berguedà es podrà veure en primícia demà, dijous, a Berga, a 2/4 de 9, al Teatre Patronat; a Gósol, a les 6, a l'ajuntament; i a Vilada, a les 10, a la plaça dels Gronxadors. Divendres es projectarà a Avià, a les 9 a la sala d'exposicions; a Gironella, a les 8 a la biblioteca; i a Saldes, a 2/4 de 9 a l'alberg.