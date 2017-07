Els Castellers de Berga celebren el cinquè aniversari amb una diada especial

Els Castellers de Berga estan d'aniversari. La colla arriba als cinc anys de vida amb una celebració especial el proper cap de setmana. Com no podia ser de cap altra manera, l'acte central del festeig del cinquè aniversari serà, aquest dissabte, 15 de juliol, amb la diada castellera que la colla organitza cada any a l'estiu.

En aquesta ocasió, els de Berga actuaran conjuntament amb els Castellers de Sabadell i la Colla Jove de Castellers de Sitges. La diada s'iniciarà a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere. Com és habitual, després del sopar popular de tots els membres de les colles participants, la celebració continuarà fins ben entrada la matinada a l'antic Cinema Catalunya, la seu dels castellers, amb l'actuació de Dani Magyk, dels grups Apardalats i Karaokes Band i del DJ Samuel Pertiz.

Per commemorar aquest cinquè aniversari, la colla berguedana ha editat un vídeo que recull algunes de les imatges més destacades de la seva curta però intensa trajectòria.