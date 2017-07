Els defensors de la pública es posicionen al costat de la CUP

El Grup de Defensa de l'Escola Pública de Berga ha criticat el canvi de posicionament que han tingut els grups d'ERC, ICV i PSC, a l'oposició de l'Ajuntament de Berga, en referència amb la decisió presa en el darrer ple municipal amb l'aprovació de la moció presentada per CiU perquè el consistori aporti diners públics per a la compra d'alces reposapeus i per finançar una part del projecte dels Superfilharmònics a les escoles concertades de la ciutat. Tots els partits polítics, a excepció dels regidors del govern de la CUP, hi van votar a favor.

Per mitjà d'un comunicat, el col·lectiu ha lamentat «la demagògia feta sobre aquesta qüestió», ja que creuen que «el debat no és si els nens de l'escola concertada han de rebre determinats serveis, sinó qui finança aquests serveis». La plataforma ha recordat que «l'escola privada gaudeix d'uns diners extres de les quotes que paguen les famílies perquè els alumnes se'n beneficiïn».

En aquest sentit, el Grup de Defensa de l'Escola Pública de la ciutat s'ha mostrat «decebut» pel canvi de posicionament dels grups d'ERC, ICV i PSC. «El gener del 2016 van votar a favor d'una moció que vam presentar en defensa de l'escola pública, un dels acords de la qual deia que, en l'actual context de crisi, els fons públics han de ser per a l'escola pública i s'ha d'anar reduint el finançament cap a la privada/concertada». Afegeixen que l'aprovació d'aquest acord al darrer ple municipal «perpetua la desigualtat entre escoles públiques i concertades», i a la vegada consideren que «les escoles concertades tenen prou fonts de finançament, a diferència de la pública, per assumir despeses d'aquestes activitats o mobiliari». Han volgut recordar que el cost a pagar en el cas de les alces seria del 25% del seu preu, ja que el 75% restant està subvencionat. «Ens preguntem on van a parar els diners de les quotes que paguen les famílies a les concertades», han criticat. «Només cal observar la diferència d'equipaments i instal·lacions que existeix entre uns centres i els altres per adonar-nos que demanar igualtat no sempre és sinònim de justícia», han reblat.

El col·lectiu ha mostrat el seu suport a l'equip de govern de la CUP i al seu posicionament «ferm a favor de l'escola pública», i demana a la resta de grups que van votar a favor de la moció que «reconsiderin la seva posició per poder garantir una escola pública de qualitat».