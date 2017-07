ERC critica la CUP de Berga pel 'mutisme escandalós' pel possible tancament d'El Tossalet

El grup municipal d'ERC de Berga ha criticat durament, a través d'un comunicat, el govern de la CUP de la ciutat pel seu "mutisme escandalós" pel possible tancament de les instal·lacions esportives d'El Tossalet en els propers mesos i la seva inacció en aquest tema. Els republicans lamenten la manca de resposta per part de l'executiu berguedà en aquest afer i alerta d'un imminent tancament d'aquest equipament el proper mes de setembre.

ERC demana que "l'ajuntament es pronunciï" i que expliqui "si vol mantenir obertes les instal·lacions, si vol gestionar directament la piscina o treure-la a concurs públic o si es mantindran els llocs de treball, entre d'altres qüestions". Segons el grup municipal, la Federació Catalana de Natació, qui té la concessió de l'equipament, "ha dit clarament que el setembre no donarà el servei" i que "ha aprovat fer un ERO de suspensió de serveis per sis mesos". És per aquest motiu que demanen al govern berguedà "respostes, compromisos i decisions", i esperen que no s'arribi al setembre "amb el problema a sobre i sense un full de ruta establert".

Els republicans han lamentat la inacció dels equips de govern, primer de CiU i ara de la CUP en aquest tema, i han criticat que hagi calgut arribar "a un ultimàtum perquè la Federació no ha vist voluntat de trobar una sortida". Cal recordar que la Federació fa temps que vol deixar la gestió d'aquestes instal·lacions.

ERC creu que es pot trobar una solució i que la Federació "reconsideri la seva posició de deixar de prestar el servei si se'ls ofereix un calendari clar, per escrit, i amb obligació de complir-lo".

A més a més, segons el grup, la preocupació és creixent pel fet que hi ha "una vintena de treballadors que estan pendents de la resolució de quina serà la nova situació i el seu futur professional".