L'estat es compromet a retornar els 4,4 milions d'euros d'ajudes del fons Miner al Berguedà

El ministre d´Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, s´ha compromès a retornar al Berguedà els 4,4 milions de deute de les ajudes del Fons Miner, la línia de subvencions estatals per a la mineria de carbó del Berguedà, pendents des de 2012 pel govern del PP. Està previst que aquest diners s´incorporin en el programa en curs, per al període 2013-2018.

La portaveu d´ERC al Senat, Mirella Cortès, i el diputat al Congrés Joan Capdevila, s'han reunit aquest dimarts amb el titular del ministeri, Álvaro Nadal, a Madrid. La trobada s'ha concretat concretat arran d´una interpel·lació de la portaveu republicana al Senat en relació a la reconversió minera i industrial a la Catalunya Central i les esmenes presentades als pressupostos de 2017. Tal i com ha explicat a Regió7 la mateixa Cortès, el grup va incloure a les esmenes dels comptes d´enguany que el Berguedà recuperés aquests diners. «Davant la negativa d´aprovar cap de les esmenes, vam fer una interpel·lació al ministre», ha dit. En poques setmanes s´ha materialitzat una trobada formal amb el titular de l´àrea per tractar el tema amb una solució al damunt de la taula.

Segons Cortès el ministre ha donat per fet que la comarca pugui recuperar aquests diners. «Ara haurem d´articular la manera a través d´un conveni marc amb la Generalitat per poder recuperar els ajuts pendents», a través d´un programa específic d´actuacions concretes de caràcter excepcional, ha concretat.

Cal recordar que aquestes ajudes del fons Miner valorades en 4,4 milions d'euros havien de fer possibles inversions per valor de 7 milions a la comarca del Berguedà. Unes actuacions que han quedat a mig fer, que no s'han pogut escometre per la manca de diners o que s´han desenvolupat amb altres línies de finançament. Cortès ha destacat que caldrà veure com s´articula, també, des del territori i quines són les actuacions que han quedat per fer i les que ja s´han realitzat amb d´altres fons. De totes maneres, per a Cortès «és una molt bona notícia per a una comarca que ha patit molt després de la crisi de la mineria», ha puntualitzat.

Opcions pel Bages

Pel que fa a la situació de la mineria no energètica del Bages, com és el cas de la potassa a Sallent o la de sal a Cardona, el ministre Nadal va traslladar als representants d´Esquerra que el Ministeri d´Hisenda estaria disposat a plantejar algun tipus d´ajuts a canvi de suports parlamentaris als propers pressupostos.