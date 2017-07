El Tossalet tancarà portes d'aquí a un mes si el govern de Berga no planteja el nou model de gestió

La Federació Catalana de Natació, que gestiona l´equipament esportiu municipal d´El Tossalet de Berga, deixarà d´oferir el servei al setembre si el govern de la CUP no aclareix quin és el nou model per gestionar les instal·lacions de la piscina coberta.

La notícia, però, no és cap sorpresa, ja que l´entitat concessionària fa temps que ha anunciat la seva ferma intenció de deixar l´equipament després d´anys de pèrdues econòmiques. Ara, però, el més calent és al damunt de la taula ja que la Federació Catalana de Natació ha deixat clar que si en les properes setmanes l´executiu no determina el futur d´El Tossalet i quin volen que sigui el model de gestió, aplicaran un Expedient de Regulació d´Ocupació (ERO) de suspensió de servei als treballadors del centre, que tancarà portes. De moment, doncs, el futur és incert per a les úniques instal·lacions municipals d'aquestes característiques a la capital berguedana i la única piscina coberta de caràcter públic a la comarca.

D´aquesta manera ho han confirmat a Regió7 fonts de la Federació Catalana de Natació, que han reiterat, una vegada més, la voluntat d´arribar a un acord amb l´Ajuntament de Berga, perquè la ciutat no es quedi sense aquest servei. «Nosaltres sempre hem intentat mantenir una negociació per arribar a una solució i que la piscina coberta no hagi de tancar», han assegurat. De totes maneres, la Federació també té clar que no seguirà amb l´actual model que, asseguren, els suposa pèrdues importants des de fa temps.

La Federació és mostra esperançada a arribar a un final feliç per a una problemàtica que s´arrossega des de fa temps -ja des de l´anterior mandat de CiU- i a arribar a una entesa amb el consistori berguedà. En aquest sentit, les mateixes fonts han explicat a aquest diari que en els propers dies hi ha d´haver una reunió entre les dues parts. «Pensem que el govern ha pres una decisió i ens vol comunicar quin serà el futur de l´equipament», han assegurat des de l´entitat gestora. De moment, el govern de la CUP no ha informat de quin és el seu posicionament, tot i que en el darrer plenari del curs polític, van anunciar que hi havia dues opcions al damunt de la taula: la remunicipalització del servei o la convocatòria d´un nou concurs de gestió de les instal·lacions.

Per a la Federació, qualsevol opció que els plantegi el govern de la CUP per a mantenir el servei serà benvinguda per estudiar-ne la viabilitat, tot i que han reiterat la seva voluntat de trobar un equilibri econòmic en la gestió de l´equipament. «Si hi ha una proposta que pugui materialitzar-se, nosaltres retirarem l´ERO», van assegurar.

L´oposició ha carregat durament contra l´equip de govern de la CUP per la mala gestió d´aquesta problemàtica.