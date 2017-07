Les comparses de la Patum tornaran al seu espai habitual a partir de la tardor

Les comparses de la Patum tornaran al seu espai habitual aquesta tardor. Després de la finalització de les obres de la teulada de la Casa de la Patum, on tradicionalment es desa la imatgeria durant tot l'any per ser exposada als visitants, les figures tornaran al seu espai després de l'estiu. D'aquesta manera es va anunciar durant la darrera reunió del patronat de la festa i ho va confirmar a Regió7 el regidor d'Urbanisme i Serveis Públics, Oriol Camps.

Ja fa més d'un any que les comparses de la festa no es poden guardar en aquest magatzem, situat a la plaça Doctor Saló, a tocar de la plaça de Sant Pere, perquè hi havia goteres. Tal com va explicar el regidor a aquest diari, «el despreniment d'una part de la façana la primavera del 2016 va provocar el trencament d'una teula, i això suposava que, quan plovia, l'aigua es filtrés a l'interior» Com ja va explicar aquest diari, aquest fet posava en risc la integritat d'una imatgeria que es més que centenària i d'un gran valor patrimonial, com és la de la Patum.

Per evitar-ne la degradació, l'any passat, després del Corpus, que va ser a final del mes de maig, el consistori ja va prendre la decisió de no desar les comparses a la Casa de la Patum i van traslladar-les als baixos de l'ajuntament, on ja s'hi havien guardat antigament abans d'ocupar el nou emplaçament a l'espai museístic. Aquest va ser un trasllat provisional, mentre els tècnics buscaven la millor solució: o condicionar un altre emplaçament o reparar les goteres –opció que finalment va prosperar amb una actuació que ha tingut un cost total de més de 12.000 euros.

Ara, segons Camps, les obres ja estan finalitzades: s'ha reparat la teulada i a més a més s'ha fet una repintada a l'interior de l'equipament, que havia quedat afectat. Abans, però, que les figures de la festa puguin tornar a ocupar l'espai, el regidor va avançar que cal dur-hi a terme un tractament contra els tèrmits. «Hem comprovat que no es tracta d'un problema que suposi un perill estructural, però farem una actuació especial per erradicar els insectes», va assegurar, que estarà finalitzada entre el setembre i l'octubre. Serà llavors, va matisar, quan les comparses podran tornar al seu espai.

Paral·lelament, des de l'executiu berguedà, van recordar que es continuarà treballant en l'actualització dels elements audiovisuals de l'exposició que es pot visitar a l'interior de la Casa de la Patum, on a banda de poder veure en directe totes les comparses del Corpus berguedà -a través d'un vidre- també es pot visualitzar un vídeo sobre la festa.

Fins a la tardor, però, les comparses continuaran estan emmagatzemades als baixos de la casa consistorial.