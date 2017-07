L'Ajuntament de Berga garanteix la continuïtat de la piscina del Tossalet

L'Ajuntament de Berga ha volgut tancar la polèmica sobre la gestió de les instal·lacions de la piscina coberta del Tossalet i ha assegurat, a través d'un comunicat, "la continuïtat de la prestació del servei sota qualsevol circumstància."

Tal i com va informar aquest diari, La Federació Catalana de Natació, que gestiona l'equipament esportiu municipal d'El Tossalet de Berga, va anunciar que deixaria d'oferir el servei al setembre si el govern de la CUP no oferia una alternativa a l'actual model de gestió de les instal·lacions de la piscina coberta. La FCN va reiterar, una vegada més, la voluntat d'arribar a un acord amb l'Ajuntament de Berga perquè la ciutat no es quedi sense el servei tot i que va tornar a deixar clar que no mantindria el model actual, que asseguren que els ha suposat una pèrdua d'1,5 milions d'euros des del 2005, quan va obrir portes.

Sembla, però, que finalment l'executiu de la CUP ha trobat una solució a aquest tancament i han fet públic, aquest divendres al migdia, que el Tossalet no tancarà portes al setembre, tal i com preveia la Federació Catalana de Natació, si no s'oferia cap alternativa des del consistori berguedà. El govern ha anunciat que "els usuaris podran seguir fent ús de les instal·lacions amb plena normalitat" perquè des del consistori "no es contempla la suspensió del servei el proper mes de setembre", tal i com es va anunciar aquesta setmana per part de la Federació.

De fet, l'entitat gestora ja havia iniciat la tramitació d'un ERO a la vintena de treballadors del centre, que s'hauria hagut d'aplicar a partir de l'1 de setembre si no hi havia cap alternativa per part del govern berguedà.