El govern de Berga contacta amb empreses esportives per cedir la gestió d'El Tossalet

L'Ajuntament de Berga treballa a contrarellotge davant l'anunci del tancament d'El Tossalet el setembre. La Federació Catalana de Natació (FCN), que gestiona l'equipament municipal des que va obrir les portes, ha amenaçat de deixar d'oferir el servei el setembre si el govern de la CUP no determina un nou model de direcció i, de fet, no amaga les ganes de deixar la gerència a causa de les pèrdues que genera l'explotació de la piscina coberta. El govern de la ciutat va anunciar divendres en un comunicat que El Tossalet no tancarà i, de fet, està buscant un nou gestor. Ja ha contactat amb empreses esportives, sense que se n'hagi transcendit cap acord.



De moment, la CUP no ha donat cap detall sobre com pensa respondre a l'ultimàtum de la FCN, per evitar la pèrdua dels llocs de treball de la plantilla d'El Tossalet i sense deixar a l'estacada els gairebé 1.200 socis. L'executiu té clar, però, que, el setembre, a les instal·lacions municipals es continuarà oferint el servei als usuaris. L'Ajuntament ha contactat amb empreses candidates a fer-se càrrec de les instal·lacions per tal que la FCN en cedeixi la concessió, però fonts coneixedores dels passos que està seguint la CUP diuen que de moment no s'ha adquirit cap compromís.



En les reunions que divendres van mantenir dos regidors de l'equip de govern amb el gerent de la FCN i treballadors d'El Tossalet va quedar clar que el govern berguedà està treballant per trobar una nova gerència i que ja té contactes amb empreses. El consistori descarta, doncs, assumir directament l'explotació de la piscina coberta, i tampoc prioritza la convocatòria d'un nou concurs públic per a la gestió de les instal·lacions esportives, les úniques d'aquestes característiques a la comarca. Al Berguedà no hi ha cap altra piscina coberta de titularitat pública.



La federació ha anunciat que aplicarà un Expedient de Regulació de Treball (ERO) de suspensió de servei als treballadors del centre que podria entrar en vigor el setembre. La maniobra serveix perquè l'Ajuntament mogui fitxa en una qüestió que s'arrossega de fa anys, ja que la FCN ja havia avisat reiterades vegades que si no hi havia canvis en l'explotació d'El Tossalet l'hauria de tancar. Fins i tot va posar sobre la taula al maig tres opcions per garantir la continuïtat del servei.



Davant l'anunci del tancament d'El Tossalet, l'Ajuntament de Berga es va veure forçat a emetre un comunicat divendres assegurant que a les instal·lacions es continuarà oferint el servei, però manté silenci sobre quina serà la maniobra política per evitar-ho, i tampoc vol confirmar els contactes amb empreses. L'oposició critica l'actitud de la CUP. Segons el regidor del PDeCAT Ramon Minoves, «han deixat passar el temps sense trobar una solució», i per això desconfia que hi hagi negociacions avançades per traspassar la concessió d'El Tossalet.



Per la seva banda, la portaveu d'ERC, Ermínia Altarriba, opina que «la negociació és una via molt difícil» en aquests moments, perquè «l'Ajuntament està en una situació de feblesa» i creu que «la convocatòria d'un nou concurs públic podria ser la solució al problema». En tot cas, al consistori se li acaba el temps.