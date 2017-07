Berga recorre els indrets del «Paradís Bertrana»

Pare i filla, i ambdós escriptors, Prudenci i Aurora Bertrana van acabar teixint una relació amb Berga i la comarca pràcticament amorosa. Aquesta és la principal conclusió que es va posar sobre la taula, ahir, en una ruta pels diversos escenaris de la ciutat de Berga que guarden relació amb la família Bertrana. Sota el guiatge del poeta i activista cultural Toni Gol, i dins de la programació de «Berga viu l'estiu», coordinat des de l'Ajuntament i el Museu Comarcal de Berga, una vintena de persones van poder descobrir més a fons la vida i l'obra de Prudenci i Aurora Bertrana.

La ruta, gratuïta i oberta a tots els públics, i titulada P aradís Bertrana: Passió pel Berguedà, va començar a la plaça de Sant Pere, on Gol va explicar que Prudenci Bertrana ja estimava la comarca sense haver-hi estat, gràcies a l'amic i poeta Àngel Pons i Guitart. Pujant a la Pietat, el guia va fer referència als textos del protagonista on explicava que a Berga tot feia pujada, fins arribar al número 17 del carrer de Castellar del Riu. Aquí és on la família Bertana estiuejava, i on va fer coneixença del també, aleshores, jove poeta Josep Maria Claret i Huch, que al seu temps es va afeccionar a la pintura través de l'escriptor.

Arribats al trencacames, Gol va explicar que Prudenci era un referent per a Aurora. Ella també volia ser escriptora. A Ginebra va conèixer el que va ser el seu marit, Denys Choffat, un enginyer amb el qual va passar 3 anys a la Polinèsia, una estada que va marcar profundament Aurora Bertrana. Fruit d'aquesta relació, la filla va conèixer la comarca abans que el pare, ja que va estar una temporada al Clot del Moro, quan el seu home hi va ser destinat per motius de feina. Després d'una estada a Montcada i Reixac, Aurora es va retrobar amb el Berguedà l'any 1931, gràcies a l'estiueig de la seva família a Berga. Toni Gol va acabar fent referència a algunes descripcions de la filla Bertrana que evidencien que tant la ciutat de Berga com el seu entorn i els seus paisatges van acabar captivant l'escriptora, que va escriure sobre aquesta estada articles d'una gran bellesa. Un cop al baluard recuperat de Sant Joan del Castell de Berga, Gol va llegir alguns passatges que retraten de forma precisa i poètica l'entorn, i va recordar que Aurora va ser qui va arrelar més a la comarca, especialment a Berga, tot i que pare i filla van passar algunes temporades en altres llocs del Berguedà.

A la plaça de Santa Magdalena, Gol va recalcar que Prudenci també va pintar bona part dels racons de la ciutat i el seu entorn. El contacte amb la natura li va permetre retrobar-se amb si mateix i superar la profunda crisi personal provocada per la mort de la seva filla Cèlia. La ruta va acabar a la plaça del Doctor Saló, davant l'Antic Hospital, on va morir Aurora Bertrana el 3 de setembre del 1974.