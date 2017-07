CDC a Berga fa 15 propostes "estratègiques" per rellançar la ciutat en els propers dos anys

El grup municipal de CDC a Berga ha fet públiques les 15 propostes que considera estratègiques per rellançar Berga d'aquí a final de l'actual mandat l'any 2019. Unes actuacions que farà arribar al govern local de la CUP per tal que les faci seves i amb l'objectiu que "si volem puguem treballar plegats" ha indicat el cap de files del grup Antoni Biarnés, aquest matí de dilluns. Ha comparegut a la seu de CDC a Berga a la carretera de Sant Fruitós acompanyat dels regidors Maria Antònia Ortega i Ramon Minoves.

Biarnés ha assegurat que es tracta de projectes factibles i que "encara som a temps d'evitar que aquest hagi estat un mandat malaguanyat". Segons el portaveu del grup convergent es tracta de propostes factible en un entorn propici. "El govern té el vent a favor si sap aprofitar-ho" argumentant que "tenim bonança econòmica, les administracions estan ajudant, la societat civil està fent molt bona feina i l'oposició té un tarannà constructiu" alhora que el govern "s'ha situat". Per tot plegat, Biarnés creu que "és possible fer aquest salt endavant" amb el conjunt de mesures que han proposat aquest dilluns.



Les propostes

CDC ha reivindicat que l'edifici de la Secció d'Institut (SI) Serra de Noet "ha d'estar en funcionament el curs 2018-2019" un projecte en el que s'està treballant a quatre mans per part del departament d'Educació i de l'Ajuntament de Berga ", que reivindica que l'estació d'autobusos sigui una realitat "abans del juny del 2018 si el govern berguedà sap fer-se valer" recordant que Berga és a de les poques capital de comarca que no tenen aquest servei.

El grup municipal de CDC també reivindica la necessita d'aprofitar la futura obra de desdoblament de la C-16 "per solucionar les connexions de la part sud de Berga. Ara tenim l'oportunitat de fer-ho sense que ens consti diners".

El portaveu del grup de CDC ha dit que "estarem vigilants" a la implantació del nou model de recollida de brossa per tal d'evitar que es produeixin problemes com els que hi ha va haver quan es va canviar la ubicació dels contenidors. Ha assegura tq ue el nou model haurà de comptar "amb el suport de la ciutadania".

El gurp de CDC preveu que l'any que ve també s'hagi enllestit un projecte gestionat en el passat mandat i que s'ha materialitzat en aquest com és el canvi de lluminàries convencionals per unes de led i que culmini l'aposta per la biomassa amb el projecte de creació de la central de bimossa ala polígon de la Valldan i la xarxa da calor per a les indústries.

Un altra dels reptes que ha d'afrontar la ciutat d'aquí a final de mandat és decidir què es farà a l'edifici de Sant Francesc. "Pot ser un gran i potent centre de serveis" ha indicat Antoni Biarnés tot i que per aconseguir-ho caldrà "resoldre la falta d'aparcament al centre històric". Un altra del sprojectes que CDC considera estratègic és el del Parc de la Natura. Antoni Biarnés ha lamentat la poca voluntat política del govern de la CUP per impulsar aquesta històrica proposta.

Antoni Biarnés també ha exposat la necessitat de "donar la volta al funcionament de l'Ajuntament com a organització introduint-hi la perspectiva gerencial, l'orientació al ciutadà i les metodologies de treball de les organitzacions capdavanteres". En aquets àmbit ha posat com a exemple, tres fites que "resulten ja ineludibles: respondre sense falta totes les instàncies presentades pels ciutadans, resoldre àgilment les llicències que es demanen i realitzar els tràmits a temps acabant amb això d'haver d'anar sempre per urgència o fins i tot fent tard".



Fer net dels conflictes judicials

Una de les prioritats pels dos anys de mandat que resten per al grup de CDC és "fer net dels principals conflictes judicials" a què s'enfronta el consistori per problemes enquistats en els darrers anys com els de les concessions de l'hotel de l'antiga caserna militar i la part municipal de Queralt, la concessió municipal de Ràdio Berga, la del berenador de la Font Negra o la de la piscina coberta del Tossalet.

Sobre aquest darrer projecte Biarnés ha dit que "no entenem que està fent l'equip de govern" exposant que "si hi havia d'haver un canvi de gestió, per què s'ha esperat que esclatés el conflicte?" fent referència a la presentació d'un ERO per part de la Federació Catalana de Natació que vol deixar al concesió que deté des de l'obertura del servei el 2005 perquè des de llavors hi ha perdut 1,5 milions d'euros. "Estem a l'expectativa de com se soluciona" ha indicat el portaveu de CDC.

Altres propostes de CDC passen per pagar els proveïdors a 30 dies i reduir el deute "a nivells d'abans de la crisi (aprofitant la bonança econòmica i seguint el pla de sanejament acordat i en marxa des del 2012", desbloquejar les urbanitzacions dels Pedregals del Torrent de Santa Eulàlia i els Pedregals. I "acabar amb la crispació de l'últim any de la Patum" donant "volada" a la Casa de la Patum amb elements com videos, exposicions que permetin oferir als turistes una visita d'una hora.