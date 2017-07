La Generalitat gestionarà directament l'hospital Sant Bernabé de Berga

La Generalitat gestionarà directament a través d'una nova empresa pública que crearà l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga a partir del 2018.

Així ho ha anunciat aquest migdia el conseller de Salut català Antoni Comín que s'ha reunit amb els treballadors del centre sanitari (que l'han acomiadat amb aplaudiments) amb els representants polítics locals i comarcals, i també amb els els comitè d'empresa per explicar-los aquesta proposta. Salut Catalunya central és el nom de l'empresa que s'ha de crear per gestionar el centre berguedà i tindrà representació del territori. Ara s'inicia un procés per concretar tot aquest canvi. Probablement també es crearà un òrgan de tipus consultiu amb una àmplia representació de la comarca.

La gestió es farà a través d'una nova empresa que crearà el CAT Salut per dur a terme aquesta tasca específicament. El consistori farà una cessió d'ús de les instal·lacions sanitàries que són de la seva propietat. D'aquesta manera es resoldrà una vella assignatura pendent sobre el model de governança del centre inaugurat l'any 1981 i que es regeix a través d'un organisme autònom municipal, el patronat de l'hospital. "Volem donar-li una governança més sòlida perquè sabem que això permetrà fer una millor gestió". Acompanyat de l'alcaldessa Montse Venturós, el conseller Comín ha explicat que amb aquesta mesura "estem garantint la viabilitat i el futur" de l'hospital Sant Bernabé.

L'hospital berguedà que és de titularitat municipal el gestiona directament un ajuntament un fet que genera problemes al consistori. De fet en el passat mandat es va fer l'intent de canviar la forma jurídica del centre, una operació que va generar debat social i la creació d'una plataforma en defensa de la sanitat pública al Berguedà. Finalment però, aquesta operació no va reeixir per les limitacions a la creació de nous organismes que imposa la llei de racionalitat de l'administració local (RSAL) als ajuntaments endeutats com el berguedà. Des d'aleshores aquest tema estava pendent de resolució.

El conseller Antoni Comín ha explicat que la Generalitat assumirà directament la gestió del centre sanitari berguedà el 2018.