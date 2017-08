El concurs d'idees emprenedores del Berguedà preveu arribar a les 100 candidatures

L´Agència de Desenvolupament del Berguedà preveu arribar al centenar de candidatures en la sisena edició del Concurs d´Idees Emprenedores. Es tracta de les candidatures quehauran concorregut al llarg de totes les edicions. El certamen s'ha presentat aquest matí i continua disposant del patrocini de La Caixa amb l´aportació de 3500 euros i té "la col·laboració de moltes entitats i empreses que aposten per l´emprenedoria de casa nostra i fan possible la realització del concurs" dotant els premis valorats amb més de 15.000 euros.

Aquesta iniciativa s´emmarca dins el treball de l´Agència de "continuar sensibilitzant, fomentant i impulsant l´emprenedoria i creació d´empreses al Berguedà. El suport als emprenedors en la creació i posada en marxa de la iniciativa empresarial, des de l´assessorament en el pla de negoci, la recerca de finançament i l´oferta d´espais per iniciar l´activitat en el viver d´empreses que disposa l´Agència. L´emprenedoria és un dels aspectes claus de la nostra comarca i prova d´això és que ja s´està treballant des de les mateixes Escoles (programa Cultura Emprenedora a les Escoles), ens els Instituts (Programa EJE) i amb altres accions com l´Escola d´Emprenedors, la qual ha conclòs recentment la seva novena edició".

El Concurs d´Idees Emprenedores al Berguedà és un certamen amb premis distribuïts en dues categories: el premi emprenedor, amb tres distincions, que guardona els projectes d´empresa més viables, innovadors i amb major potencial de creixement; i el premi a la millor idea, amb distinció única, que valora la idea més innovadora i creativa.

Les dotacions de premis són:

Premi a la millor idea:

Premi valorat en 1.500 euros (300 € en metàl·lic i 1200 € valor de la resta del premi)

Premi emprenedor:

1er premi: valorat en 6.600 euros (1.500 € en metàl·lic i 5100 € valor de la resta del premi)

2on premi: valorat en 4.000 euros (1.000 € en metàl·lic i 3000 € valor de la resta del premi)

3er premi: valorat en 3.250 euros (400 € en metàl·lic i 2850 € valor de la resta del premi)

Fonts de l'Agència han explicat que enguany, el jurat a part de puntuar els diferents projectes emprenedors, "treballarà per poder donar un feedback a tots i cadascun dels participants per tal de destacar-ne els punts forts i els no tant forts. D´aquesta forma els emprenedors poden tenir més perpectives i opinions sobre el seu projecte".

D´altra banda, es continuarà apostant per incloure vídeos de suport a les candidatures (com a opcional), un aspecte que va ser novetat la passada edició "i que tant bona valoració i acceptació va tenir. Complementàriament als vídeos entregats per les persones participants en l´edició de l´any passat, l´organització també va elaborar un vídeo amb diferents testimonis d´edicions anteriors del Concurs d´Idees Emprenedores.



Tota la informació: bases, inscripcions i registre es podrà consultar a la web: www.adbergueda.cat

Col·laboradors i Patrocinadors 6a edició. Any 2017

Entitat patrocinadora: Obra Social "La Caixa", que continua patrocinant el concurs d´idees emprenedores al Berguedà, el patrocini permet dotar els premis econòmicament (3.500€).

A més hi haurà 7 entitats col·laboradores:

Cambra de Comerç de Barcelona, Delegació al Berguedà

Associació Comarcal d´Empresaris del Berguedà (ACEB)

Fundació Universitària del Bages (FUB) - UManresa

Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)

Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC)

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Associació d´Hostaleria i Turisme del Berguedà

I 16 empreses col·laboradores:

Inforber

Moi Acció

Regió 7

Gestoria Plana

Gestoria Plana Bagà

Assessoria Puig-reig

Assessoria Guitart

Assessoria Coma

Assessoria Miquela Garriga

Montraveta & Hernandez Associats

Assessoria Serarols & Associats

Gestoria F. Fernàndez Cabra S.L.P.

Assessorament Personalitzat de Pimes, Jordi Fontquerni

Agroxarxa

Gestoria Pujol

Assessoria Josep Maria Casals