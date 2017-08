Berga ampliarà el seu patrimoni com a rebot del traspàs de l'Hospital

A més de garantir la viabilitat i pervivència futura de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé, el traspàs de la gestió del centre sanitari de referència a la comarca a mans de la Generalitat el 2018 permetrà al consistori berguedà augmentar els seus béns patrimonials.

Segons ha pogut saber aquest diari, l'operació que ha de culminar amb el canvi de gestors del centre preveu que quatre immobles que actualment són propietat de la Fundació Sant Bernabé passin a ser-ho del consistori, alhora propietari del centre. Es tracta de l'edifici de la residència Sant Bernabé –un immoble que acull la residència de la gent gran que es gestiona des d'aquest centre sanitari que la va pagar en el seu dia i que va ser inaugurada a final de la dècada dels 90-; un altre immoble al carrer de Balmes que durant anys havia acollit l'escola d'educació especial de la Llar Santa Maria de Queralt i també la seu de Creu Roja; l'hospital Vell, l'edifici ubicat a la plaça del Doctor Saló que acull la Casa de la Patum i de la Policia Local, entre d'altres, i un pis al passeig de la Pau.

Tot i que el patrimoni de l'Ajuntament de Berga no està taxat i per tant no se'n coneix el valor, que aquests quatre immobles formalment passin a mans del consistori berguedà suposa que l'administració local tindrà més actius. Aquesta serà una de les qüestions que es posaran damunt la taula durant el procés de traspàs de la gestió del centre sanitari a la Generalitat.

Fonts solvents consultades per aquest diari han exposat que el govern de la CUP vol convocar una sessió plenària extraordinària i de caràcter urgent al més aviat possible, per aprovar l'anomenat protocol d'intencions. Es tracta un document que estableix els criteris per a la creació d'una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut (CAT Salut), Salut Catalunya Central per tal de gestionar el Sant Bernabé. Aquesta empresa ha d'estar creada abans de l'1 de juliol del 2018, segons va anunciar el conseller de Salut, Antoni Comín, dilluns.

Les fonts esmentades han exposat que l'executiu berguedà vol aprofitar que aquest tema és cadent per accelerar-ne la tramitació. Un cop aprovat el protocol caldrà crear la comissió de traspàs integrada per representants de l'Ajuntament, de l'hospital comarcal i de la Generalitat. Aquesta comissió és la que haurà de determinar el full de ruta d'aquest procés i els detalls, el calendari, els serveis. Una de les qüestions que haurà d'abordar és qui es queda el deute de l´hospital que supera els 7 milions d'euros.