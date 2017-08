El comitè de l'hospital de Berga aplaudeix el traspàs de la gestió a la Generalitat

El comitè d'empresa de la Fundació Sant Bernabé de Berga ha aplaudit la decisió del Govern de la Generalitat d'assumir la gestió del centre sanitari comarcal a través del CAT Salut el 2018 tal i com ja va informar aquest diari dilluns.

"Aquesta és la millor solució que podia tocar-nos, ni consorci ni fusió amb un altre centre sinó una empresa pública 100% dins del CAT Salut de la Generalitat" ha exposat Pep Canudas president del comitè que ha comparegut davant dels mitjans amb altres membres del comitè aquest dimecres per llegir un comunicat consensuat pels diferents integrants de l'òrgan que representa els més de 300 treballadors de la fundació que és l'empresa pública més gran de la comarca.

"Creiem que a dia d'avui i després de 8 anys de crisi sense inversions importants al nostre centre, l'hospital es troba en una situació de poca solvència econòmica que condiciona la seva viabilitat de futur immediat. Per aquest motiu aquesta notícia porta una esperança de futur pel centre, pels treballadors i treballadores de l'hospital, pels nostres usuaris i un benefici per tota la comarca".

Els representants dels treballadors han celebrat que el centre "no passarà a mans privades" i continuarà sent públic. I que la gestió la faci directament la Generalitat hauria de servir perquè "millori la precarietat econòmica i estiguem més ben posicionats a l'hora d'aconseguir diners i ajudes per inversions i fer front als nous reptes que haurà d'afrontar el sistema sanitari en els propers anys, com l'atracció de professionals, innovació tecnològica o actualització de coneixements." Hi han afegit que "serà un canvi de model de gestió i de planificació i l'hem d'afrontar com tots els canvis amb empenta, il.lusió, amb ganes de créixer i de millorar" i que aquesta nova etapa "ens necessita a totes i tots els que tinguem ganes d'un hospital millor i nosaltres com a comitè hi serem".

El comitè d'empresa ha reivindicat que el procés de transició cap al nou model de gestió "s'iniciï el més ràpid possible i que no s'hagi d'esgotar el termini de l'1 de juliol del 2018". També han expressat la seva voluntat que la nova etapa ha de portar canvis "per generar il.lusió al personal del centre, s'ha de donar pas i confiança a gent jove que tingui ganes de treballar i treballar diferent. Cal agilitar la dinàmica de canvis, simplificar-los i fer-los efectius".

En el seu comunicat, els representants del comitè han expressat que "perdem un company de viatge" la residència que també forma part de la Fundació Sant Bernabé però que no passarà a ser gestionada pel Govern. Han dit que "mirarem com es pot resoldre de cara el futur, tenim un any i ho vetllarem". Finalment han mostrat el seu agraïments "als actors que han fet possible aquest acord": el conseller de Salut Antoni Comín, la gerent de la regió sanitària central , Marta Chandre, el director del Servei Català de la Salut, David Elvira i l'alcaldessa de Berga Montse Venturós.