La Generalitat cedeix el vial de Viladomiu Nou de Gironella

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, ha visitat Gironella aquest dimecres per signar l´acord de cessió al consistori local de la carretera que uneix l'antiga C-1411, actual C-16 amb Viladomiu Nou. Aquesta via era titularitat del Govern. El ple gironellenc de l'11 de juliol d'enguany va aprovar per unanimitat demanar al Govern la cessió d'aquesta vila

Fonts municipals han explicat que durant la signatura de l´acord, Rull ha destacat l´aposta del govern per fer "una operació de cirurgia" al país, amb actuacions com la que avui es concreta, mentre que l´alcalde David Font ha celebrat aquesta oportunitat "d'endreçar encara més el municipi i crear un nou itinerari pels vianants".

Aquest traspàs permetrà escometre els treballs de recuperació del tram afectat per una esllavissada des de l´any 2008 tal i com va avançar aquest diari el 2 de febrer d'enguany. Fonts municipals han indicat que l'obra permetrà "solucionar una important problemàtica en els accessos de Viladomiu Nou". El projecte de recuperació preveu la creació d´un passeig nou i modern per a vianants que també actuarà com a via de sortida de vehicles de Viladomiu Nou, fins a enllaçar amb la ruta de l´antic carrilet.

El projecte ja ha estat adjudicat per uns 82.500 euros, i les obres començaran passat l´estiu. L´obra prevista compta amb gairebé 47.000 euors de subvenció de la Diputació de Barcelona i una partida específica del pressupost de l´Ajuntament de Gironella aprovat per aquest any.