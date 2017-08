La Generalitat construirà una planta de tractament al Berguedà el 2019

En la trobada amb els alcaldes del Berguedà aquest dimecres, el conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull també ha anunciat la redacció per part de l´Agència de Residus de Catalunya del projecte executiu per a la implantació d´una planta de tractament de la fracció resta dels residus municipals a la comarca, la única per donar servei a tot el Berguedà. Aquesta instal·lació s´emmarca en el pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.

"És important que el Berguedà compti amb les infraestructures per fer una gestió més sostenible dels residus, que són també recursos des del punt de vista d´economia verda", ha argumentat el conseller Rull. En aquest sentit, el conseller ha volgut "reconèixer l´esforç de la comarca per fer un pas endavant en la política de reciclatge i de recuperació de residus". Un cop acabades les grans plantes de triatge de Catalunya, el Govern aborda ara la realització de les petites i mitjanes.

Aquesta planta, amb una capacitat de tractament prevista d´unes 20.000 tones, permetrà triar materials valoritzables, com metalls i plàstics, i tractar la matèria orgànica present a la fracció resta abans de traslladar-la al dipòsit controlat de residus de Font Ollera. Així aquesta planta haurà de contribuir a allargar la vida útil de la instal·lació i alhora donar compliment a les normatives europees destinades a evitar que cap residu entri als dipòsits controlats sense un tractament previ. El conseller Josep Rull ha demanat al president comarcal David Font que abans del 31 de desembre d'enguany hagi indicat al Govern en quin emplaçament volen que es construeixi aquesta planta