El desdoblament de la C-16 entre Berga i Cercs encara no té data

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha reconegut aquest dimecres que el Govern encara no té data pel desdoblament de la C-16.

Segons ha dit, des del Departament es treballa per aconseguir "el màxim consens territorial" perquè, "es tracta d'una actuació molt sensible que necessita que la microcirurgia dels diversos municipis hi estiguin d'acord".

Així doncs, Rull ha dit que el Govern preveu tenir la proposta final del projecte aquesta tardor, i un cop es tingui el consens del territori, ha assegurat que es treballarà per aconseguir el finançament de les obres.

El desembre del 2015, quan només faltaven unes setmanes per a les eleccions generals, el Govern va presentar el projecte d'ampliació de la C-16 i el tercer carril reversible fins a Bagà.

El conseller d'aleshores, Santi Vila, va anunciar que les obres, que tenien un cost de 140 MEUR, podrien començar l'any 2017.