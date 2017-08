Berga deixarà entrar gratis a la piscina municipal divendres per l'onada de calor intensa

L´Ajuntament de Berga ha anunciat que permetrà l´accés gratuït a la piscina municipal aquest divendres 4 d'agost " amb motiu de l´avís de perill alt per calor emès pel Servei Meteorològic de Catalunya". El darrers dos estius el consistori berguedà ja ha aplicat aquesta mesura excepcional "per tal que la ciutadania pugui combatre els episodis de calor intensa".

En aquesta ocasió, el Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de perill moderat o alt per la calor a la majoria de comarques catalanes des de dijous i fins dissabte. En el cas del Berguedà, l´avís era de perill moderat per dijous, però de perill alt per demà divendres, ja que es tractarà del tercer dia consecutiu en què es pot superar el llindar de calor, entrant així en situació d´onada de calor. A la ciutat de Berga, el llindar d´avís per calor extrema és de 35ºC han indicat fonts municipals.

Qui ho vulgui podrà cedir gratis a la piscina divendres 4 d'agost en el seu horari habitual d'obertura "des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda. "L´accés a les instal·lacions municipals de bany estarà limitat pel seu aforament, que és de 700 persones". Es preveu que el consistori repeteixi la mesura esmentada quan els avisos de perill siguin "alts" o "molt alts", és a dir, alerta taronja o vermella segons el criteri establert pel Servei Meteorològic de Catalunya que es pot consultar a través del web www.meteo.cat.

Consells contra la calor

Pel que fa a la calor, es recomana evitar la pràctica d´activitat física intensa durant les hores centrals del dia i beure molta aigua, encara que no es tingui set. També cal tenir especial cura de les persones més vulnerables a la calor, especialment, la gent gran, els nadons o els malalts crònics. També és aconsellable visitar un cop al dia als familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s´hidraten i segueixen les indicacions corresponents davant de les altes temperatures.

D´altra banda, també cal esmentar la previsió d´elevat risc d´incendi forestal que afecta a 25 comarques catalanes, entre les que s´inclou el Berguedà. Ahir a la tarda, Protecció Civil va posar en prealerta el Pla especial d´emergències per incendis forestals a Catalunya (Infocat) a causa del pronòstic d´altes temperatures combinades amb la sequera acumulada. Davant d´això, Protecció Civil demana extremar la precaució, evitar qualsevol situació de risc i alertar ràpidament al telèfon d´emergències 112 si es veu una columna de fum. A més, també s´insta a evitar actituds imprudents a l´hora de realitzar activitats a l´entorn de zones forestals com per exemple: llençar burilles des d´un vehicle encara que semblin apagades, dipositar deixalles o qualsevol resta de brossa al bosc, entre d´altres.